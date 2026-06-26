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Ce que vous avez raté pendant la pause fraîcheur de Norvège-France
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 22:38

Ce que vous avez raté pendant la pause fraîcheur de Norvège-France

Ce que vous avez raté pendant la pause fraîcheur de Norvège-France

Le tournant du match ? Trois buts avaient déjà été inscrits entre Français et Norvégiens, ce vendredi, lorsque ce bon vieux Michael Oliver a sifflé l’ hydration break et indiqué aux 22 acteurs la direction des bancs de touche, à la moitié du premier acte. Mais pendant que M6 et beIN Sports lançaient une page d’annonce, un moment crucial – que seules les paires d’yeux présentes au Gillette Stadium auront pu capter – se jouait en bord de pelouse.

Quinze arroseurs, trois glacières

Ainsi, trois glacières ont été sorties par le staff des Bleus, Ousmane Dembélé s’est accroupi pour souffler deux minutes – il n’avait pas encore rentré sa troisième réalisation de l’après-midi –, Michael Olise a causé avec l’homme en noir – son presque homonyme – et Kylian Mbappé, serviette sur la nuque , et non content d’avoir déjà servi deux passes décisives, a fait de grands gestes dans une discussion passionnée avec Mike Maignan. Pendant ce temps-là, pas loin de quinze arroseurs automatiques ouvraient les vannes.…

JB, au Gillette Stadium (East Foxborough) pour SOFOOT.com

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