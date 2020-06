Ce que Tony Vairelles doit absolument emprunter à la Star Académie

C'est assurément la plus belle nouvelle de l'année 2020, jusqu'ici complètement moisie : l'immense Tony Vairelles prépare une émission de télé-réalité. Une adaptation du concept de la Star Academy au monde du football, avec à la clé un contrat pro d'un an dans l'un de ses - nombreux - anciens clubs pour le vainqueur. Pas toujours recommandé dans le milieu du ballon rond, faire du neuf avec du vieux pourrait s'avérer particulièrement bénéfique à ce talent show. Surtout venant d'un type aussi vintage que "Tonygoal", qui incarne à merveille le dicton selon lequel "c'était mieux avant".

L'enfermement

Les restrictions téléphoniques

Le projet de "Tonygoal" repose avant tout sur une noble cause : tendre la main aux garçons qui n'ont pas eu la chance d'intégrer, durant leur jeunesse, un centre de formation. Un vide souvent rédhibitoire dans une carrière footballistique, mais une bénédiction dans une vie d'adolescent. Car pendant que leurs congénères se tapaient le duvet naissant de leurs compagnons de chambrée en Full HD chaque matin au petit déj', les oubliés des clubs pros avaient la possibilité de voir leurs potes, sortir, boire des coups, dragouiller... Bref, de vivre. Reste que le centre constitue le lieu où s'acquiert l'essentiel des codes du professionnalisme. Histoire de remettre les pendules à l'heure, d'optimiser leur apprentissage et de les préparer aux futures mises au vert et autres compétitions internationales, un enfermement strict des participants s'impose. Jusqu'aux premiers clashs et pétages de câbles, lesquels devraient au moins assurer aux candidats déçus un avenir dansou. Eh oui, la reconversion, il faut y penser dès maintenant.Ok, la confiscation des portables et la limitation de l'usage du téléphone du château à une minute par jour donnait régulièrement lieu à des scènes assez gênantes. Mais elle