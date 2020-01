Ce que prévoit le projet de loi sur les retraites

Le gouvernement va dévoiler vendredi sa copie aux partenaires sociaux pour réformer le système français de retraite. Le projet de loi va être décomposé en deux textes distincts, assortis de nombreuses ordonnances.Comme annoncé, la réforme s'appliquera à la génération née en 2004, qui aura 18 ans en 2022, date de démarrage du nouveau système pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Les générations déjà sur le marché de l'emploi basculeront, elles, en 2025, mais uniquement les personnes à plus de 17 ans de la retraite. Cela revient à commencer aux générations nées à partir de 1975 qui partiront à la retraite à partir de 2037 lorsqu'elles atteindront 62 ans. Pour les bénéficiaires de départ anticipé, comme à la SNCF et à la RATP, les premières générations concernées sont nées en 1980 pour les sédentaires et en 1985 pour les conducteurs.Règle d'or d'interdiction du déficit sur 5 ansUn premier projet de loi « organique », qui nécessite la majorité absolue en dernière lecture à l'Assemblée nationale, prévoit trois dispositions. La première, centrale, concerne l'équilibre financier du futur régime universel, érigé en règle d'or. La somme des soldes annuels du régime ne pourra pas être négative sur « une période glissante de 5 ans ». En cas de dérapage par rapport à cet objectif, des modalités de remboursement de la dette devront être définies. Il s'agit d'une innovation majeure par...