Ce que les Africains font de Facebook

Lactacare Kenya est une success-story à l'ère du digital. Chercheuse en biologie moléculaire, Hannah Murage a cofondé cette société en 2017 avec sa meilleure amie, Karen, qui est également la marraine de son enfant. Clin d'?il du destin, la jeune femme est devenue entrepreneure quand elle est devenue maman. N'ayant pas assez de lait maternel à donner au bébé, elle s'est mise en quête d'une solution et a découvert que certaines herbes stimulaient la lactation. Hannah utilise alors sa science et, avec Karen, elles mettent au point des recettes de cookies à partir de ces fameuses herbes. C'est le début de l'aventure Lactacare Kenya. Elles commencent à distribuer ces cookies à de jeunes mamans de leur entourage. Les réactions sont telles que les deux femmes finissent par comprendre que leur projet a rencontré un marché de niche : celui des mères qui allaitent. « Plus on vendait nos produits, plus on touchait d'autres mamans. Notre communauté s'est agrandie, et les commandes sont devenues plus nombreuses. C'est alors que nous avons décidé d'en faire un business à plein temps. »Lire aussi Kenya : « Nous sommes déjà le hub numérique de l'Afrique ! »Facebook, un facilitateur de businessTrès vite, les deux femmes ont recours à Facebook et Instagram (application rachetée par Facebook en 2012) : « On a compris que les gens avaient besoin de vérifier les avis de nos clients, et on a vu l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux pour...