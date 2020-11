Ce que la loi de sécurité globale doit (malheureusement) au foot

La très contestée loi relative à la sécurité globale est discutée depuis hier à l'Assemblée nationale. Elle comporte de nombreuses mesures qui interrogent sur l'évolution de notre État de droit. Toutefois, ceux qui ont suivi, sur ce terrain spécifique, l'évolution du football, notamment dans son rapport à la vidéo, ne seront guère surpris. Et, une fois de plus, seront tentés de ressortir cette vieille évidence que les stades ont servi de laboratoire au sécuritaire 2.0.

Tous suspects, même sans écharpe ?

Le texte qui débarque devant le Parlement se révèle bien sûr d'abord marqué par le contexte. Le retour du terrorisme, avec l'horrible assassinat de Samuel Paty, et l'odeur encore forte des fumis, mélangée au gaz lacrymogène des Gilets jaunes. Toutefois, pour qui prend la peine de se pencher sur ce qui en inspire sa philosophie en matière de maintien de l'ordre et, pour tout avouer, de répression, il transparaît une continuité profonde. Celle-ci trouve l'une de ses racines, tant sur le fond que la forme, dans la gestion des supporters et des ultras. Pour rappel, comme le résuma dansSarah Massoud, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature,À la lecture de ces quelques lignes, de nombreux habitués des gradins de France et de Navarre riront jaune.De Laurent Fabius à la CNT ou la très conservatrice LDH, les voix ne manquent pas, cette fois, pour s'inquiéter de la fin d'un État de droit, remplacé par des institutions qui considèrent tous les citoyens comme de potentiels suspects, voire une " menace " pour les forces de l'ordre, au nom du danger représenté par une minorité radicale. Par exemple, l'article 24, qui vise à empêcher la population et les journalistes de diffuser des images du visage ou de tout autre élément d'identification de fonctionnaire de police ou militaire de gendarmerie, indique clairement qui est l'ennemi et et qui sont les. Il rappelle, dans son substrat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com