Ce que la LFP doit mettre en avant pour vendre les droits TV de Ligue 1

Aucun des cinq lots de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 n'a trouvé preneur ce mardi. La Ligue de football professionnel se retrouve donc coincée et devrait forcément vendre les droits TV au rabais. Pour tenter de sauver les meubles, voici quelques astuces pour redonner ses lettres de noblesse au championnat de France.

1 – Les bangers de Teddy Teuma

Chaque dimanche, les amateurs de football français savent que la télé doit être allumée à 15h pour apprécier le Stade de Reims de Will Still. Au-delà des transitions ultra-énergiques et des transferts via data, la Ligue doit mettre en avant les buts dantesques de Teddy Teuma. Arrivé de l’Union saint-gilloise cet été, le milieu de terrain maltais s’est rapidement fait un nom à grands coups de patates en pleine lucarne dont Montpellier a fait les frais en encaissant un doublé. En revanche, le diffuseur ne pourra pas partager ces frappes sur les réseaux sociaux, sous peine d’être rapidement censuré par la LFP elle-même.

2 – Les (més)aventures de l’Olympique lyonnais

Après huit journées, l’OL pointe à l’avant-dernière place de Ligue 1 et flirte avec la place de lanterne rouge chaque week-end. Sur fond de guéguerre entre Jean-Michel Aulas et son successeur John Textor, le septuple champion de France offre un divertissement quasi quotidien. Entre les roulettes de Rayan Cherki et les boulettes de la défense, aux téléspectateurs de choisir quel sketch regarder.…

Par Corentin Delorme et Enzo Leanni pour SOFOOT.com