Ce que l'on sait sur le crash du Boeing d'Ukraine International Airlines

L'année 2020 débute avec un accident aérien particulièrement meurtrier et une enquête qui s'annonce difficile en Iran, actuellement en conflit avec les États-Unis.Le volLe Boeing 737 d'Ukraine International Airlines (UIA) venait de décoller ce mercredi matin de Téhéran (Iran) à destination de Kiev (Ukraine), effectuant le vol PS-752. Il a atteint l'altitude de 8 000 pieds, environ 2 700 mètres. Les signaux envoyés par son transpondeur sur les écrans radar du contrôle aérien et les réseaux comme Flightradar ont alors disparu à 2 h 44 UTC. Pas d'appel radio connu à ce jour. L'avion s'est écrasé dans un champ de la banlieue de Téhéran. Aucun survivant n'a été retrouvé. Selon l'agence officielle iranienne (Irna), qui cite un porte-parole de l'aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran, il y avait 176 personnes à bord, soit 167 passagers et 9 membres d'équipage. Le manifeste des passagers communiqué par l'ambassade d'Ukraine à Téhéran indique la présence de 82 Iraniens, 63 Canadiens et 11 Ukrainiens, dont 9 membres d'équipage.L'avionLe Boeing 737-800 (la génération précédente celle du B737 MAX), immatriculé UR-PSR par UIA, était très récent, livré en juin 2016 par l'usine de Renton, près de Seattle aux États-Unis. Comme tous les Boeing 737, il était équipé de moteurs CFM 56 produits par la coentreprise General Electric (USA)-Safran (France).La compagnieAprès l'accident, Ukraine International...