Ce que l'on sait sur l'élimination du numéro deux des djihadistes au Sahel

Les « bonnes » nouvelles en provenance du plus important engagement de l'armée française, au Mali, sont si rares qu'on peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé la ministre des Armées à annoncer presque un mois après sa mort l'élimination du Marocain Ali Maychou, alias Abderrahmane al-Maghribi, numéro deux du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda. Le chef terroriste a été tué, selon Florence Parly, « dans la nuit du 8 au 9 octobre sur le sol malien, en coordination avec les forces maliennes et un soutien américain », devenu primordial pour le dispositif Barkhane, grâce aux drones, aux satellites, aux écoutes et aux avions-espions déployés au Sahel par les États-Unis.Une annonce tardive alors « qu'il s'agit, selon la ministre, de la neutralisation d'un personnage très influent, deuxième terroriste le plus recherché au Sahel, y compris par les Américains », ce qui induit l'importance de la cible et sous-entend que la France enregistre elle aussi des succès dans la lutte contre les terroristes après le show planétaire de Donald Trump à la télévision, images et détails de l'opération à l'appui, à la suite de l'élimination en Syrie le 26 octobre dernier du chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi.Un coup de « com » peut-être discutable sur la forme, mais qui avertit clairement les chefs terroristes du sort que l'Amérique leur réserve, ainsi qu'à tous ceux qui les...