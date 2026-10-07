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Ce que Jorge Jesus aurait (vraiment) dû dire pour retenir Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 07/10/2026 à 20:00

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Ce que Jorge Jesus aurait (vraiment) dû dire pour retenir Cristiano Ronaldo

Ce que Jorge Jesus aurait (vraiment) dû dire pour retenir Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avait promis aux Portugais qu’il s’expliquerait sur les raisons de son départ de la sélection. C’est chose faite, avec un nouveau communiqué publié ce mardi soir et la révélation des 8 points qu’aurait dû aborder Jorge Jesus en conférence de presse après une réunion entre toutes les parties. Voici ce qu’aurait vraiment dû dire le technicien pour retenir CR7.

À l’heure où Messi se préparait à porter une dernière fois la tunique de l’Argentine, Cristiano Ronaldo publiait, quant à lui, un communiqué expliquant sa sortie soudaine de la Seleção . Avec notamment huit points que Jorge Jesus aurait dû aborder en conférence de presse avant le match contre le Danemark (le point numéro 6 vaut le détour). Un document lu et validé par tous les acteurs en amont, mais pas vraiment respecté par le technicien portugais. Ce dernier aurait dû aller plus loin encore, voici donc les 8 véritables points qu’il aurait dû aborder devant les médias pour retenir l’immense CR7.

→ L’appel de Trump

« Hier soir, alors que je me préparais tranquillement à aller dormir, j’ai reçu un appel en numéro masqué. J’ai quand même répondu. On ne sait jamais, ça pouvait être Cris qui avait besoin que je lui ramène le room service ou autre chose. Mais non, c’était Donald Trump. Il m’a dit : “Hey Jesus, c’est Donald. Tu ne peux pas mettre Ronaldo sur le banc. C’est trop injuste, tu ne peux pas faire ça. C’est le meilleur.” (Il le dit avec son meilleur accent américain.) Il n’en fallait pas plus pour me convaincre qu’il n’était plus question de se passer de Cris. »

Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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