Ce que doit faire l’OM après le deuxième sacre du PSG en Ligue des champions

Allez, OK, Paris a gagné. Et si, à Marseille, il y avait la place d’accueillir ce titre du rival historique non pas avec fatalisme mais comme un déclic pour avancer vers une nouvelle manière de les aborder ?

Ce deuxième titre européen du PSG fait moins mal que le premier. Peut-être parce que cette finale contre Arsenal n’a pas ressemblé à une démonstration humiliante comme celle face à l’Inter Milan un an plus tôt, avec une ouverture du score qui ressemblait déjà à une séquence d’entraînement conclue avec insolence. Peut-être aussi parce que Marseille était moins concerné. Le délire « à jamais les premiers » ne semblait pas vraiment occuper l’esprit des Parisiens qui voulaient plus entrer dans l’histoire de ce sport, tout simplement.

Alors bien sûr, il y a toujours les irréductibles. Ceux qui refusent de voir ce qu’ils ont sous les yeux. L’an dernier, certains expliquaient que le Qatar était sponsor de l’Inter Milan. Cette année, retour à une valeur refuge : l’arbitre était avec eux. Mais la plupart des supporters marseillais sont capables de reconnaître une évidence sans pour autant demander un abonnement au Parc des Princes. Cette équipe mérite sa Ligue des champions. Pour ce qu’elle a montré en finale, pour l’ensemble de sa campagne européenne, mais aussi pour la manière dont Luis Enrique a façonné ce groupe. Probablement la partie la plus difficile à avaler.…

Par Romain Canuti, à Marseille pour SOFOOT.com