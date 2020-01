Ce que disent les éditorialistes

Voici ce qu'écrivent les éditorialistes en ce vendredi 10 janvier

RETRAITES/GREVE

================

Libération (Laurent Joffrin)

"Ça se corse... Des manifestations moindres mais imposantes, des taux d'arrêt de travail en baisse mais toujours forts, des transports toujours perturbés. Le plus long mouvement de grève de ces dernières décennies menace de s'allonger encore. On en vient à se demander si le gouvernement n'a pas choisi une posture franchement irresponsable. Non seulement il oppose un "niet" sonore aux syndicats qui demandent le retrait du projet, mais il envoie aux pelotes la CFDT, qui accepte le principe de la réforme mais demande l'abandon de "l'âge pivot". Tout peut encore changer demain, lors de la énième séance de négociations. Mais on n'en prend pas le chemin. La position gouvernementale a quelque chose d'incompréhensible (...)"

Les Echos (Cécile Cornudet)

"Après les " gilets jaunes ", le conflit sur les retraites a donné le sentiment d'un retour en terrain connu. Des cortèges dans la rue, des leaders syndicaux derrière leur banderole et tous les attributs d'une négociation au sommet : bras de fer autour de l'âge pivot, tension, suspense et coups de bluff. Trente-sept jours plus tard, ce sentiment est largement contredit dans les faits. Conflit faussement classique, il ne ressemble à aucun autre. Il dure dans le temps, diminue d'une journée d'action à l'autre (contrairement à 1995), mais sans s'effondrer complètement non plus. L'opinion exprime sa lassitude, mais sans basculer non plus. Malgré la pédagogie du gouvernement, ce sont les mêmes arguments que l'on entend, comme si elle n'avait servi à rien. On ne se fait pas confiance, mais on ne s'entend pas non plus. Chaque camp est installé dans ses certitudes, presque figé (...)"

La Voix du Nord (Olivier Berger)

"Le mouvement social opposé à la réforme des retraites est la plus longue grève ininterrompue depuis 1968, même s'il faut éviter la comparaison. Aujourd'hui, la convention sur le financement livrera peut-être ses vérités. Face à un déficit de 3,5 milliards d'euros en 2018, le gouvernement veut l'équilibre d'ici à 2027, tandis que les syndicats semblent moins pressés. Deux volontés et deux visions s'affrontent et nous ne distinguons pas encore le point d'équilibre qui amène au compromis. Le mathématicien américain John Nash, prix Nobel d'économie en 1994 (mort en 2013), a établi cette notion reliée à la théorie mathématique des jeux. Celle-ci pousse, par exemple, les joueurs à compter les cartes pour maximiser leurs chances et peut s'appliquer aux relations sociales. Pour le mouvement qui nous occupe depuis le 5 décembre, le point d'équilibre de Nash n'est pas atteint (...)"

Courrier Picard (Jean-Marc Chevauché)

"La mobilisation d'hier dans la rue se voulait une répétition avant demain. Mais c'est plutôt la poursuite du mouvement qui devrait interroger. Un converti ébloui du macronisme version 2017 s'accroche à la réalité suivante : Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle. Certes. Mais l'alchimie délicate entre un homme et le peuple, telle qu'elle s'est entrelacée depuis les tout débuts de la Ve République, est infiniment plus subtile. Tous les présidents élus savent qu'ils doivent lisser le ciment fragile qui unit les Français. Des convictions fortes, il en faut, mais elles ne doivent pas être dictées par une vision détachée, au-dessus du pays (...)"

Charente Libre (Jean-Louis Hervois)

"Après 36 jours d'un mouvement qui fait déjà référence en matière de luttes sociales, une question s'impose: comment en sortir? L'ampleur des cortèges d'hier autorise les syndicats opposés à la réforme à croire que la mobilisation trouve un second souffle. Le gouvernement pliera si la grève s'étend au privé, au-delà de la SNCF et de la RATP, bastions de la CGT. Les signes manifestés hier dans cette direction restent contradictoires. La fameuse convergence ne dépasse pas les discours. Le gouvernement se garde prudemment de toute provocation propre à fédérer un front de mécontents (...)"

Ouest France (Patrice Moyon)

"Usant pour les nerfs. Déprimant pour les commerçants. Angoissant même pour les grévistes. Le bras de fer sur la réforme des retraites se poursuit. Sans sortie de crise pour l'instant. Les manifestations organisées hier offrent cependant un peu de répit à l'exécutif avec une mobilisation en repli. Sauf coup de théâtre toujours possible, comme on l'a vu avec la démission de Jean-Paul Delevoye, la réforme des retraites ira à son terme. Emmanuel Macron a remporté son pari. Mais à quel prix sur le plan social, politique et financier ? Car ce conflit devrait laisser des traces (...)"

Midi Libre (Jean-Michel Servant)

"Un jour on manifeste, le lendemain on négocie... Depuis cinq semaines, la France est entrée dans une valse politique à deux temps. Un ballet chaotique au cours duquel chaque partenaire attend que l'autre se lasse, s'épuise et lâche prise. Et bien malin celui qui pourra dire quand se terminera cette guerre d'usure totalement stérile. Car désormais, la fin du mouvement de grèves n'est plus liée au simple retrait de l'âge pivot. Confortée par une mobilisation constante, la majorité des protestataires réclament l'annulation pure et simple de la réforme (...)"

Nice-Matin (Patrice Maggio)

"Chacun compte sur l'autre pour s'épuiser le premier. Pour en sortir, faut-il organiser de nouvelles élections, comme de l'autre côté de la Manche ? Soyons sérieux, le pays doit déjà élire ses maires dans deux mois. Si le gouvernement doit se refonder une légitimité, ce n'est pas dans les urnes qu'il doit la chercher, mais bien dans sa capacité à trouver les conditions d'un véritable compromis. D'ici à dimanche soir, si possible. Ça arrangerait bien les usagers des transports en commun qui s'éviteraient ainsi, une nouvelle semaine de galère (...)"

La Montagne (Florence Chédotal)

"Il tente de parler d'autres choses, à défaut de pouvoir passer à autre chose. Pas du beau temps qu'il ne fait pas, mais des mesures qu'il prépare par exemple contre le communautarisme ou de la Convention citoyenne sur le climat à laquelle il rend visite ce soir. Parce qu'il n'y a pas que la retraite dans la vie. Mais, voilà, pour Emmanuel Macron, le bruit de fond se fait quand même de plus en plus lancinant. La situation sociale est telle qu'il ne pourra pas éternellement se tenir à distance de cette réforme. Non pas au regard du nombre de manifestants, mais des dérapages croissants de ceux qui, à bout, voudront obtenir gain de cause (une cause qu'ils desservent) par la force ou la violence (...)"

Républicain Lorrain (Xavier Brouet)

"Au 37e jour de grève, le conflit des retraites semble gagné par le syndrome Gilets jaunes. Au lendemain de la 4e journée de mobilisation et à la veille de la 5e, prévue samedi, gouvernement et front du refus se résignent à une guerre de position en lieu et place de toute recherche de compromis. Piégé par sa volonté de mêler à son projet de révolution systémique du régime de retraites la question de son équilibre financier, l'exécutif s'enferre dans un affrontement à l'issue incertaine (...)"

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin)

"Et dans l'air, comme le chant commun d'une détermination, quelque chose de puissant nous étreint. Les porte-flambeaux du trente-sixième jour de grève continuent de toiser crânement l'histoire sociale. Ils délivrent un message en ampleur. Le combat du possible, mature et responsable face à toutes les générations. Tous les a_ dés du pouvoir et autres éditocrates misaient sur un essoufflement, sur la division et la fatigue des grévistes, imaginant que l'opinion publique allait flancher elle aussi. Ces âmes insensibles parleront, commenteront, minimiseront, bref, elles diront bien ce qu'elles voudront : il n'en est rien ! Ce 9 janvier dresse face à elles un " cercle de la raison " qu'elles feraient bien d'entendre, maintenant (...)"

CARLOS GHOSN

=============

Le Monde (Editorial)

"(...) D'abord quelle crédibilité accorder à un homme qui s'est soustrait à la justice dans des circonstances plus que douteuses en faisant appel à des hommes de main au passé sulfureux payés plusieurs millions de dollars ? L'argent achète tout : une liberté de fugitif, la possibilité de réclamer où l'on veut être jugé, écarter systématiquement les éléments à charge, dénoncer ses accusateurs alors qu'ils ne peuvent pas lui répondre, choisir les journalistes qui ont le droit de lui poser des questions. Clamer son innocence dans ces conditions est un exercice aléatoire.

Ensuite, l'essentiel du propos a consisté à dénoncer l'iniquité de la justice japonaise et la sévérité de la surveillance dont il faisait l'objet. Si la première pose objectivement question, rien ne justifie la façon dont Carlos Ghosn s'y est soustrait. Quant à la seconde, elle doit être largement relativisée au regard de la facilité avec laquelle il a trompé la vigilance de la police pour fuir à 9 000 kilomètres de là (...)".

CLIMAT

========

Le Figaro (Etienne de Montety)

"Depuis plusieurs semaines, les images du brasier qu'est devenu le sud-est de l'Australie nouent le coeur. Les chiffres parlent d'euxmêmes : 10 millions d'hectares brûlés (la superficie de l'Irlande), 1 milliard d'animaux morts. D'un coup, un pays de cartes postales, constitué d'étendues sauvages, d'une faune riche et variée, de plages magnifiques pour amateurs de surf, s'est transformé en enfer. Devant l'ampleur du désastre, des personnalités australiennes, du sport ou du cinéma, se mobilisent, appellent à la générosité. Il y a trente ans, l'émotion internationale se portait sur les catastrophes humanitaires : tragédie des boat people, famine en Éthiopie. Aujourd'hui, signe des temps, ce sont les catastrophes écologiques qui nous saisissent et font réagir l'opinion. Dans l'Australie en flammes, on déplore bien sûr les victimes humaines (au moins une trentaine), mais on dénonce aussi - surtout, songent quelques-uns - les espaces ravagés, les espèces détruites. Peutêtre irrémédiablement (...)"

La Nouvelle République (Denis Daumin)

"C'est un monstre désormais. Une hydre de feu, d'étincelles et de bombes incandescentes. Ils alimentent un four dont la gueule est chaque jour plus grande ouverte. Elle happe, mord, dévore des hectares d'une seule goulée. 85 milllions hier, l'équivalent de l'Irlande tout entière. Au-dessus, très haut, roulent des océans de fumées. Elles ont rattrapé le Chili en fin de semaine dernière. A 12.000 km de là. L'enfer des antipodes court plus vite que les hommes et l'Australie n'a jamais été plus isolée (...)"

République des Pyrénés (Jean-Marcel Bouguereau)

"Savez-vous que des tireurs d'élite vont abattre depuis des hélicoptères 10.000 dromadaires sauvages en Australie ? Alors que le pays est ravagé par les flammes et que plus d'un milliard d'animaux ont déjà été tués dans les incendies, on va maintenant délibérément ajouter des milliers de dromadaires à la catastrophe écologique en cours ! La raison avancée est la menace que constitue pour les populations ces animaux qui, du fait de la sécheresse, s'approchent des localités de l'intérieur du pays pour y trouver de l'eau. Ce n'est que l'illustration la plus récente du drame que vit ce continent, qui chaque année en été, est la proie des flammes (...)"

La Croix (Florence Couret)

"L'Australie est tel le canari au fond de la mine - cet oiseau dont la mort signalait autrefois un danger imminent pour les hommes. C'est l'image saisissante qu'un professeur de l'université de Sydney a choisie hier pour donner la mesure du désastre qui recouvre ces dernières semaines son pays de cendres et de larmes. Désastre de l'heure : 26 morts, plus de 2 000 maisons détruites, une surface ravagée par le feu équivalant à l'île d'Irlande, un milliard d'oiseaux, de mammifères et de reptiles (...)"

MEGXIT

========

Est Républicain (Sébastien Georges)

"Pendant que la France vit au ralenti au rythme des grèves et de l'opposition à la réforme des retraites, les Britanniques s'offrent une crise beaucoup plus légère dont ils ont le secret. Mais ô combien sérieuse, y compris pour leur moral puisqu'elle concerne les vicissitudes de la famille royale. Tant et si bien qu'elle est en train de reléguer la mise en place du Brexit et ses conséquences.

Le prince Harry et son épouse Meghan ont décidé de prendre leur distance avec la monarchie, son protocole, une toute petite partie de son financement et sa surmédiatisation. Un événement qui efface tout le reste de l'autre côté de la Manche. D'autant plus qu'ils annoncent un nouveau mode de communication privilégiant les réseaux sociaux et certains médias. Un choix que d'aucuns considèrent comme de la censure ce qui risque de les encourager à contourner les règles pour en savoir plus sur la nouvelle vie des Sussex (...)"

Sud-Ouest (Christophe Lucet)

"Ce devait être jour de Brexit à Westminster. Ce fut jour de " Megxit " à Buckingham. Car l'annonce par le prince Harry et son épouse Meghan Markle qu'ils prenaient leurs distances avec la Couronne a largement éclipsé, outre-Manche, le vote des députés, pourtant très attendu, d'acter le divorce d'avec l'Union européenne. Ce divorce au sein de la famille royale peut faire sourire sur le continent. Mais c'est un choc pour les Britanniques. Il touche à leur ciment le plus précieux, surtout en ces temps de discorde politique sur le Brexit. Dans la tourmente que vit le royaume depuis trois ans, les Windsor sont un repère capable de réunir les familles. Et découvrir une faille béante au sein de la " firme " assombrit la période des voeux (...)"

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose)

"L'Australie brûle, Trump s'imagine en guerrier, les révoltes sociales secouent le globe et la dette mondiale explose : les Britanniques trouvent le moyen d'être dévastés par un cataclysme de plus, et bien de chez eux. Comme si le Brexit ne suffisait pas à bouleverser les cottages, voici le " Megxit ". Autrement dit, l'un de ces séismes dont la famille royale a le secret, et qui réalise l'exploit d'étonner l'humanité roturière.

Le prince Harry et son épouse Meghan se placent en congé du protocole royal. La presse à scandale en délaisse Boris Johnson et l'envie d'en découdre avec l'Europe. Pour une fois, la royauté fomente en son sein quelque chose qui ressemblerait à de la modernité, à une émancipation (...)"

L'Union (Sébastien Lacroix)

"C'est que les Sussexes, las des us du royaume, n'en peuvent plus des tabloïds et du protocole. Il faut croire que les Sussexes souffraient sans que nous le sussions. Externalisés, ils promettent de développer leur propre chiffre d'affaires. Reste à savoir s'ils renonceront aux dividendes de la holding. Auquel cas, les sujets britanniques pourraient y trouver leur compte, car ils estiment que la monarchie coûte cher. Au final, le Sussexit ne serait rien d'autre qu'une restructuration du groupe Windsor, redéploiement en Amérique, filialisation offshore d'une branche en difficulté et recentrage de la couronne sur le métier de base, à savoir, ne rien faire, être superflu mais irremplaçable (...)"

INNOVATION

=============

L'Alsace (Laurent Bodin)

"Attention au mirage ! Le Consumer Electronic Show de Las Vegas a beau être le plus célèbre salon des nouvelles technologies au monde, il est aussi à l'image de la capitale américaine du jeu. Les entreprises qui y exposent peuvent beaucoup gagner mais aussi rentrer bredouilles, voire tout perdre. Dans un tel salon mêlant professionnels et grand public, l'espionnage est, en effet, omniprésent. Pour les entreprises, notamment les start-up, le CES est donc une occasion de gagner en notoriété et d'attirer des investisseurs tout autant qu'il présente le risque que l'innovation, à peine présentée, soit copiée et développée à l'autre bout de la planète. C'est pour cette raison que l'engouement du CES tend à se réduire (...)"