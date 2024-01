information fournie par So Foot • 31/12/2023 à 10:43

Ce qu’on ne veut plus voir en 2024

Paris champion, City sur le toit de l’Europe puis du monde, des Bleues encore décevantes au Mondial… L’année 2023 a eu son lot de moments forts, pour le meilleur, et pour le pire. Alors, gardons le meilleur, car en 2024, on ne veut plus voir…

… Lionel Messi soulever le Ballon d’or.

… des bus caillassés et un entraîneur ensanglanté.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com