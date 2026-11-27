Débat télévisé entre les dirigeants des partis espagnols à l'approche des élections du 29 novembre

MADRID, 26 novembre (Reuters) - Les Espagnols sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées qui pourraient voir émerger une coalition de droite remplaçant le ‌gouvernement minoritaire dirigé par les socialistes de Pedro Sanchez, l'un des derniers dirigeants de gauche en Europe.

Voici ce qu'il faut savoir sur ce scrutin :

POURQUOI L'ESPAGNE VOTE-T-ELLE MAINTENANT ?

Pedro Sanchez a convoqué des élections après que le Parlement a rejeté le 2 octobre des décrets qu'il avait proposés ​pour répondre au mécontentement croissant lié à la hausse des loyers et aux expulsions.

Cette décision a été largement perçue comme une tentative de tirer parti de l'élan des manifestations sur le logement et de réparer les dégâts politiques causés par une crise migratoire dans l'enclave nord-africaine espagnole de Ceuta, deux accidents ferroviaires meurtriers cette année et des enquêtes pour corruption visant son entourage proche. Jusqu'à présent, sa stratégie de mobilisation de la gauche ne semble pas porter ses fruits.

QUI EST EN TÊTE DES SONDAGES ?

Pratiquement tous les sondages d'opinion pointent vers une ​coalition potentielle entre le Parti populaire (PP, conservateur) et Vox (extrême droite) comme seule combinaison susceptible d'obtenir suffisamment de voix pour décrocher une majorité absolue au sein de la chambre basse du Parlement, qui compte 350 sièges.

L'organisme public de sondage CIS a toutefois projeté les socialistes comme premier parti en nombre de voix, ce qui aboutirait à une égalité statistique entre la ​gauche et la droite.

Malgré sa progression jusqu'à près de 30% en moyenne, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sanchez devrait terminer ⁠en deuxième position, derrière le PP crédité de 31%. Les partis plus à gauche, indispensables pour permettre à Pedro Sanchez de constituer une coalition, sont estimés autour de 10%.

Les intentions de vote en faveur de Vox atteignent environ 18%, portées ‌par les électeurs les plus jeunes et les hommes.

QUI SONT LES CANDIDATS ?

Alberto Nunez Feijoo, 65 ans, ancien président de la région de Galice où il a remporté quatre élections consécutives, dirige le PP depuis avril 2022. En Galice, Alberto Nunez Feijoo s'est forgé une réputation d'administrateur modéré et pragmatique, une image qu'il a cherché à promouvoir à l'échelle nationale.

Le PP est arrivé en tête des élections générales de 2023 mais n'a ​pas réussi à réunir suffisamment de soutiens pour former un gouvernement. Dans le rôle de chef de l'opposition, ‌Alberto Nunez Feijoo a multiplié les critiques contre Pedro Sanchez et présenté son parti comme une alternative prête à gouverner.

Pedro Sanchez portera une nouvelle fois les couleurs du PSOE avec ⁠l'espoir de diriger un nouveau gouvernement progressiste de gauche. Après huit ans au pouvoir, il est déjà le deuxième chef du gouvernement ayant exercé le plus longtemps depuis le retour de la démocratie en Espagne en 1978, après avoir à plusieurs reprises déjoué les pronostics de ceux qui le considéraient politiquement fini.

Il a accompagné plusieurs années de surperformance économique de l'Espagne en Europe et maintenu le pays sous les projecteurs internationaux en s'opposant aux pressions du président américain Donald Trump pour accroître les dépenses militaires et en lui refusant l'accès à ⁠l'espace aérien espagnol dans le cadre de la guerre ‌contre l'Iran.

UN PORTEFEUILLE MINISTÉRIEL POUR L'EXTRÊME DROITE ?

Une éventuelle coalition PP-Vox pourrait offrir pour la première fois depuis la mort du dictateur Francisco Franco en 1975 un portefeuille ministériel à un parti d'extrême droite. Le dirigeant de ⁠Vox, Santiago Abascal, a bâti sa notoriété politique au Pays basque en s'opposant au séparatisme et a cofondé le parti en 2014.

Vox est passé du statut de force politique marginale à celui de troisième parti d'Espagne. Le parti défend un durcissement des contrôles migratoires, une recentralisation ‌des pouvoirs de l'État, une baisse des impôts et l'abrogation de nombreuses politiques sociales progressistes.

QUE SE PASSE-T-IL À GAUCHE ?

Un ensemble de partis situés à gauche du PSOE n'est pas parvenu à s'entendre sur une liste commune de candidats, réduisant ⁠les chances de maintien au pouvoir d'une coalition de gauche. Le système électoral espagnol pénalise les petits partis qui se présentent séparément. Certains d'entre eux, comme Podemos, ancien partenaire ⁠junior du PSOE au sein de la coalition gouvernementale, risquent même ‌de perdre leur représentation parlementaire, selon les sondages.

Front large (Frente Amplio), une plateforme rassemblant plusieurs partis représentés au sein du gouvernement minoritaire, devrait recueillir plus de 5% des suffrages.

Les régions à forte identité culturelle comptent quatre partis séparatistes, pour la plupart de gauche : EH Bildu au ​Pays basque, BNG en Galice, ERC et le parti de centre droit Junts en Catalogne. Alors qu'EH Bildu, BNG et ERC ont globalement soutenu Pedro ‌Sanchez lors de la précédente législature, Junts a fréquemment bloqué les mesures proposées par son gouvernement.

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX THÈMES DE CAMPAGNE ?

La pénurie de logements et leur coût devenu inaccessible ont constitué le sujet dominant du débat préélectoral, après des manifestations à travers le pays à la suite de l'expulsion ​d'une femme de 87 ans de son domicile madrilène. Pedro Sanchez défend un plafonnement des loyers et l'interdiction des baux de courte durée, tandis que son principal adversaire prône la déréglementation.

L'immigration a également été un sujet central, tant pour Pedro Sanchez, l'un des plus fervents défenseurs européens des bénéfices économiques de l'immigration, que pour Vox, qui réclame un contrôle beaucoup plus strict.

Les partis d'opposition ont fait de la corruption un thème majeur de la campagne après une série d'enquêtes, de procès et de condamnations impliquant des membres de l'entourage et ⁠de la famille de Pedro Sanchez, sans toutefois parvenir à établir un lien direct entre le Premier ministre et ces affaires. Pedro Sanchez a rejeté à plusieurs reprises toute accusation de faute.

COMMENT SE DÉROULE LE VOTE ?

La totalité des 350 sièges de la chambre basse est soumise au vote au scrutin de liste bloquée, ainsi que 208 des 266 sièges du Sénat. Seule la chambre basse désigne le Premier ministre. Les autres sénateurs sont nommés par les parlements régionaux.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE VOTE ?

La nouvelle chambre basse se réunira le 23 décembre afin d'élire son président. Le roi Felipe désignera ensuite un candidat au poste de Premier ministre, en commençant généralement par le chef du parti arrivé en tête du scrutin.

Le candidat proposé doit obtenir une majorité absolue d'au moins 176 sièges lors du vote d'investiture, ou une majorité simple avec davantage de voix favorables que défavorables lors d'un second tour. Les négociations de coalition ne sont soumises à aucun délai précis, mais un nouveau gouvernement doit être formé dans les deux mois suivant ce vote afin d'éviter la tenue de nouvelles ​élections.

(Emma Pinedo, Mireia Merino, Victoria Waldersee; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)