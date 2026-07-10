Ce qu'il faut savoir pour briller en société avant Espagne-Belgique

La bataille des chiffres. Avant le quart de finale entre l’Espagne et la Belgique pour savoir qui affrontera l’équipe de France le 14 juillet, voici 5 chiffres ou records, rapportés par Squawka , à retenir pour briller en société, et sur son canapé.

→ La seule fois que l’Espagne a gagné un quart de finale, elle est devenue championne du monde

Puisque les quarts de finale n’existaient pas en 1950, les éditions 1934, 1986, 1994 et 2002 se sont terminées au stade des « round of 8 » pour les Espagnols . La seule fois où ils sont passés, c’était en 2010, compétition qui s’est terminée par un titre mondial. Il y a quarante ans, c’était même les Belges qui les avaient éliminé.…

NB pour SOFOOT.com