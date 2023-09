information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 15:43

Ce qu’il faut retenir du tirage au sort des clubs français

La Ligue Europa a pris du niveau, et les clubs français vont très vite le découvrir. Marseille, Rennes, Toulouse connaissent ainsi leurs adversaires, et rien ne sera facile. De son côté, Lille a eu (beaucoup) de chance.

Ligue Europa :

L’OM (presque) en Ligue des champions : groupe B

L’Olympique de Marseille a manqué la Ligue des champions pour deux minutes et un penalty litigieux face au Panathinaikos. Mais l’UEFA a décidé de réparer son erreur. Ainsi, l’Ajax est venue s’inviter dans ce groupe B, où le beau football sera visiblement de mise. Car aux habitués Marseillais et Ajacides, s’est joint le novice Brighton, sensation européenne de ces deux dernières années, sous la houlette de Roberto de Zerbi. Et s’ils veulent toujours se venger du Pana, les Olympiens n’auront qu’à se défouler sur son voisin, l’AEK Athènes… à moins d’une nouvelle déconvenue.

Le TFC, petit parmi les moyens : groupe E

Une chose est sûre pour Toulouse : l’empreinte carbone ne sera pas trop lourde. Pour son retour en Europe quinze ans après, le TFC retrouvera en effet Liverpool, qui l’avait privé de C1 en tour préliminaire de la saison 2007-2008, en ce qui concerne l’affiche cinq étoiles. Le reste, il faudra aller le chercher en Belgique, auprès de l’Union Saint-Gilloise, et en Autriche, avec le LASK Linz, deux usines à jeunes talents. Combat de datas à venir, Liverpool peut se frotter les mains.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com