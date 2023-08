Ce qu’il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Des groupes déséquilibrés, quelques belles affiches et des revanchards : le tirage au sort de la Ligue des champions 2023-2024 pour le reste de l'Europe est là.

Le groupe joué d’avance : groupe A

Pour son retour en Ligue des champions, on peut dire que Manchester United a de la chance. Et que dire du Bayern Munich. Anglais et Allemands se paieront en effet de beaux trips à Copenhague et Istanbul, pour défier le FCK et Galatasaray. Mais rien n’étant jamais joué d’avance, mieux vaut souhaiter une absence de Mauro Icardi… Comme un retour de Wanda par exemple ?

Le groupe où l’on voudra se payer le gros : groupe C

Un favori, un habitué, un revenant et un nouveau. Ce groupe C se compose d’un peu tout, à savoir le Real Madrid, Naples, Braga et l’Union Berlin. Si les Madrilènes visent assurément la première place, les Partenopei tenteront de leur emboîter le pas en balançant Bracariens et Berlinois par-dessus la rambarde. Attention tout de même à la vague de hipsters qui déferlera sur le Stadion an der Alten Försterei pour leur première C1, ça peut faire du bruit.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com