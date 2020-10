Ce qu'il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Sans public, sans dirigeants et aussi sans masques ni distanciation sociale : le tirage au sort de la Ligue des champions a eu lieu à Genève dans une ambiance glaciale. Exécuté par Didier Drogba et Florent Malouda, il a été plutôt clément pour les clubs français, moins pour le Real Madrid. Voici ce qu'il faut en retenir.

Le groupe de la mort : le groupe B

Le groupe de hipsters : le groupe D

Pour une fois, le tirage au sort de la Ligue des champions a plutôt bien réparti les poids lourds. Mais à y regarder de plus près, un groupe de la mort s'est quand même dessiné, discrètement : le B. Dans le rôle des poids lourds : le Real Madrid de Zinédine Zidane et l'Inter Milan d'Antonio Conte, déjà mal loti l'année dernière. Dans celui de l'habituel poil à gratter : le Shakhtar Donetsk, toujours compliqué à manœuvrer. Et dans celui du nouveau venu dont tout le monde se méfie : le Borussia Mönchengladbach. Certes, c'est moins impressionnant que celui de l'an passé (FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter Milan et Slavia Prague), mais ça cause.