Ce qu'il faut retenir du plan de déconfinement d'Édouard Philippe

Ce mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a pris une heure pour " dire à la France comment la vie va reprendre ". Et parmi la multitude de points abordés et malgré toutes les nuances posées à chaque coin, une chose est sûre : le déconfinement tel qu'il sera appliqué à partir du 11 mai ne garantit en rien la victoire ni le beau jeu.

Un point sur l'infirmerie

La palette tactique d'Edouard Philippe

Introduite par Richard Ferrand du haut de son perchoir, cette "", devait être "". Pourtant, Édouard Philippe a commencé sa causerie faisant un point sur l'état de santé de ses compatriotes. Face à 75 députés triés sur le volet, (soit 13% de l'effectif), le Premier ministre remonté ses manches de survêt pour féliciter l'ensemble des joueurs pour leur sens de la dévotion et du collectif, face au Covid-19. En faisant banquette à leur domicile, les Français ont "" alors que "". Si bien que les statistiques montrent une baisse des contaminations et des décès depuis le 8 avril. "". D'où la possibilité d'envisager une nouvelle stratégie : "". Direction donc le tableau blanc, avec des flèches et des pions dans tous les sens, pour la suite des opérations.S'il faut 42 points pour se maintenir , la stratégie nationale n'en compte que trois, d'après le coach Philippe : "" en attendant un traitement ou l'immunité de groupe, "" pour s'épargner une seconde vague, et "". Dans les faits, cela veut dire aussi que le pressing imposé jusqu'ici sera relâché suivant plusieurs conditions et que le staff pourrait à tout moment ordonner un retour au confinement si les choses venaient à dégénérer. Dès jeudi, une carte de France triera les départements français en trois catégories : ceux colorés en verts auront des chances de retrouver une vie à peu près normale, ceux en orange devront rester sur leurs gardes, et ceux en rouge ne seront pas au bout de leurs peines.