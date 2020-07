Ce qu'il faut retenir de Parme-Atalanta

Pour son dernier déplacement de la saison en Serie A, une Atalanta aux deux visages s'est imposée à Parme (2-1) pour le compte de la 37e journée du championnat. L'occasion était donc belle pour continuer à décrypter le jeu du futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le 12 août prochain.

Un premier acte manqué

#ParmaAtalanta C'est nul. Trop nul pour être vrai...En comparaison, PSG-Saint Etienne, c'était un feu d'artifice, c'est dire... -- Dominique Grimault (@dominicgrimault) July 28, 2020

L'Atalanta est passée à côté de ses quarante cinq premières minutes, et de Patrice Ferri à Gian Piero Gasperini, tout le monde l'a remarqué. Le coach italien le reconnaissait par ailleurs volontiers après la rencontre au micro de: "" Sévère mais juste, tant ses joueurs ont accumulé les fautes techniques et, surtout, ont semblé sans solution et sans jus pour aller inquiéter le but de Luigi Sepe. Inhabituel pour les suiveurs assidus de la Serie A, visiblement suffisant pour d'autres pour se faire une idée fausse et définitive de ce que vaut réellement l'Atalanta.Il est vrai qu'au stade Ennio Tardini ce mardi soir, il n'y avait pas cette intensité habituelle, ces passes verticales qui cassent des lignes, ces mouvements de Papu Gómez qui créent des décalages. Durant ce premier acte, du moins. À la place, il y avait la mobilité de Gervinho et surtout celle de Dejan Kulusevski, 20 ans et auteur de son dixième but en Serie A face à la, qui ont fait mal à l'arrière-garde bergamasque. Après avoir trouvé le poteau suite à un rush côté droit au quart d'heure de jeu, c'est plein axe - avec un peu de réussite - que l'international suédois a trouvé la faille. Une défense moins bien protégée qu'à l'accoutumée, et logiquement en difficulté sur les un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com