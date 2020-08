So Foot • 27/08/2020 à 15:30

Ce qu'il faut retenir de la liste de Didier Deschamps

En amont des deux premières journées de Ligue des nations en Suède et contre la Croatie, les 5 et 8 septembre, Didier Deschamps a dû composer avec un contexte très particulier pour composer son groupe de 23. Et ce sont finalement Houssem Aouar, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga et surtout Adrien Rabiot qui en ont le plus profité.

Les Bleus seront de retour lundi !! ? #FiersdetreBleus #SUEFRA #FRACRO pic.twitter.com/EI97sEvYh6 -- Equipe de France ?? (@equipedefrance) August 27, 2020

Masques et bourrasques

Dix mois après avoir rangé le bolide bleu au garage, l'avoir recouvert d'un voile pour lui éviter de prendre la poussière mais aussi de repartir dès la réouverture des routes, Didier Deschamps n'avait qu'une hâte :, malgré le contexte sanitaire particulier. Mais cet arrêt forcé n'a pourtant en rien figé les positions qui étaient celles du dernier rassemblement de novembre 2019, soldé par des victoires contre la Moldavie (2-1) et en Albanie (0-2) pour le compte des éliminatoires de l'Euro. Au contraire, cette période a plutôt agit comme un accélérateur de particules pour le groupe France. Et les choix de Didier Deschamps, énoncés ce jeudi au siège de la FFF, est donc le miroir de ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année civile.Et de quoi a été fait 2020 ? Il y a déjà eu le passage remarqué de l'épidémie de coronavirus. Celle-ci a d'ailleurs une incidence directe sur cette sélection. En effet, Paul Pogba a été testé positif au Covid-19 et devra rester coincé entre ses quatre murs mancuniens., convient DD.Mais cette année, le terrain sportif a aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com