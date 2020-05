Ce qu'il faut retenir de la fin de saison en Belgique

En mettant officiellement fin à la saison 2019/2020 alors qu'il restait une rencontre à jouer avant la phase de play offs, l'Assemblée Générale de la Pro League a tué le peu de suspens restant. Ainsi, le Club Bruges est sacré champion de Belgique, Wassland-Beveren est relégué en D1B quand La Gantoise jouera le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L'occasion de faire le point sur les nombreux enseignements d'une saison écourtée.

La balade du Club Bruges

Simon Mignolet : " Le FC Bruges a le niveau de la Premier League "

Leader avec quinze points d'avance sur La Gantoise, le Club Bruges a été sacré champion de Belgique pour la seizième fois de son histoire. Logique au vu de la domination des hommes de Philippe Clément, qui terminent cet exercice avec la meilleure attaque (58 buts) et la meilleure défense (14 buts) du Plat Pays, et avec une seule défaite au compteur. Invaincu au Jan-Breydelstadion, Bruges a affiché une maîtrise presque totale, asseyant encore davantage sa suprématie sportive et économique. Il faut dire que l'été dernier, le club de l'omnipotent Bart Verhaeghe a fait le plein de recrues : Éder Balanta, Federico Ricca, Simon Deli, Simon Mignolet ou encore David Okereke. Autant de joueurs qui ont renforcé un effectif de qualité, avant de parfaitement s'adapter à la Venise du Nord.L'exemple de Mignolet est particulièrement parlant puisque le portier belge vit une seconde jeunesse à Bruges, au point d'avoir cumulé seizeen 27 matchs de championnat. Au milieu, la triplette Rits-Vormer-Vanaken a été époustouflante de régularité et devant, les promesses se sont multipliées puisque Krépin Diatta, Emmanuel Dennis et Okereke ont été des poisons pour les défenses adverses. Rebasculés en Ligue Europa après une phase de poules de C1 où ils ont été joueurs, mais encore trop justes, les Brugeois ne savent pas encore s'ils devront jouer des barrages