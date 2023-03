Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Deschamps

Ohé, ohé, capitaine abandonné !

Didier Deschamps s’est présenté face à la presse ce lundi, en amont de la rencontre face aux Pays-Bas prévue vendredi prochain. Aucun indice n’a filtré quant au futur détenteur du brassard de capitaine, après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Face aux nombreuses questions des journalistes à ce sujet, Deschamps a estimé n’avoir aucune obligation et a indiqué que l’information arrivera « dans les prochains jours » pour les rôles de capitaine et vice-capitaine. Le seul critère qui prévaudra selon le technicien sera « la légitimité », tout en dissociant les rôles qu’ont les joueurs en club et en sélection.…

LB pour SOFOOT.com