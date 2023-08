Ce qu’il faut changer à Lyon ? « L’entraîneur », répond Laurent Blanc

On en connaît un qui en a ras la casquette.

Si son équipe ne l’a pas vraiment été face à Montpellier, Laurent Blanc s’est lui montré très en forme après cette déroute. Le Président a déploré les nombreuses absences au sein de son effectif – notamment celle d’Anthony Lopes et celle, à venir d’Alexandre Lacazette, expulsé ce samedi. Il s’est aussi montré philosophe : « C’est la deuxième journée de championnat, il y a toujours de l’espoir. On ne fait pas tout bien. […] Dans la vie, parfois on est puni parce qu’on ne fait pas les choses comme on devrait le faire. » …

FP pour SOFOOT.com