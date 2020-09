Ce PSG vulnérable est-il un bien pour la L1 ?

La saison 2020-2021 marquera-t-elle la fin d'un règne ? Le PSG, le plus grand club de France, avec son budget pharaonique, ses ambitions européennes et ses réseaux plus ou mois occultes dans le foot français, va-t-il connaître une année sèche ? Tout le monde détestait sa puissance, mais sa vulnérabilité est-elle vraiment une si bonne nouvelle pour la L1 ?

PSG et dépendance

Inutile de se mentir, on la sentait venir, cette victoire lensoise. Prévisible. Logique. Le cauchemar continue. Mais on n'osait y croire. On s'est frotté les yeux devant le spectacle insipide du PSG face à des Sang et Or pourtant loin d'être transcendants ni galvanisés, sans parler de la boulette du troisième gardien qui résume tout, presque du Hegel sur le terrain. Une défaite qui semblait presque acceptée sur le banc parisien, résigné et absent. Il serait facile de parler de crise, un marronnier qui fleurirait un peu plus tôt que d'habitude. Mais n'est-ce pas plus profond ?En Ligue 1, depuis 2012, le PSG se révèle impérial, avec juste un accident industriel nommé Monaco en 2017. Sauf que, pour la première fois depuis longtemps, du côté marseillais par exemple, il est possible d'y croire. Les supporters phocéens les plus lucides se voyaient déjà en victimes expiatoires de l'échec contre le Bayern. Cela chambrait dur sur les réseaux sociaux, en se doutant que l'atterrissage au Parc allait certainement se révéler douloureux et ramener l'OM aux réalités de son niveau actuel. Seulement, une douche froide en finale de Ligue des champions plus tard, une gestion chaotique de l'après, des stars touchées par la Covid-19 version Ibiza, une jeune garde incapable de prendre ses responsabilités à Bollaert, et d'un coup, Paris redevient prenable. Sans que quiconque y voit malice ou vantardise de ses adversaires.Le PSG était à deux doigts de tout rafler. Ramener une Coupe d'Europe. Un ancien président à la tête de la LFP, et une gestion pépère des matchs contre les " autres " enseignes de l'Hexagone. Tout le monde le détestait, et c'était presque parfait ainsi. Sa toute-puissance sportive et financière agaçait, irritait, et permettait d'identifier le parfait salaud. Mais d'un coup, le voilà à terre.