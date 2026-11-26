"Ce péché me brûlait de l'intérieur": la Hongrie face aux archives du communisme

Des rangées de dossiers aux Archives historiques de la sécurité d'État à Budapest, le 29 septembre 2026, en Hongrie ( AFP / Peter Kohalmi )

Lorsque la Hongrie a ouvert au public, début novembre, les dossiers d'informateurs de l'ère communiste, dans une tentative longtemps différée d'affronter son passé répressif, Jozsef - un nom d'emprunt - savait que le secret et la honte qu'il porte depuis des années seraient mis à nu.

Ce réalisateur figure parmi les dizaines de milliers de personnes mentionnées dans la base de données désormais accessible en ligne, une initiative longtemps attendue qui a aussitôt déclenché un vif débat.

Contrairement à d'autres personnalités identifiées dans les archives, Josezf, qui souhaite s'exprimer anonymement pour protéger ses proches, ne veut ni minimiser ni nier son implication. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a reconnu avoir collaboré avec la police secrète dans les années 1970 avant de rompre avec elle quelques années plus tard.

"Je suis devenu coupable, mais aussi victime d'un régime auquel je ne savais pas comment résister", confie-t-il à l'AFP.

Des documents concernnat des agents, rangés aux Archives historiques de la sécurité d'État à Budapest, le 29 septembre 2026, en Hongrie ( AFP / Peter Kohalmi )

Ce "péché" le "brûlait de l'intérieur" depuis près d'un demi-siècle, raconte-t-il encore, espérant que son engagement ultérieur dans l'opposition démocratique l'aura aidé à l'expier.

Comme dans les autres pays du bloc soviétique, la Hongrie communiste s'appuyait sur un vaste réseau d'informateurs recrutés par la persuasion ou sous la contrainte pour surveiller collègues, voisins ou proches. Entre 1949 et 1989, des centaines de milliers de Hongrois ont ainsi fait l'objet de surveillance.

Stupeur

Dans les années les plus dures du régime, au début des années 1950, les rapports d'informateurs pouvaient souvent conduire à des arrestations, des procès-spectacles, voire à des exécutions. Plus tard, ils entraînaient surtout des entraves à la carrière, des restrictions de voyage ou d'autres formes de marginalisation.

Des rangées de dossiers aux Archives historiques de la sécurité d'État à Budapest, le 29 septembre 2026, en Hongrie ( AFP / Peter Kohalmi )

Quelque 60.000 noms ont été publiés le 4 novembre, à partir de dossiers conservés et de bandes magnétiques de sauvegarde, soit environ un tiers du nombre estimé d'informateurs.

La publication a déclenché un énorme intérêt. Selon les Archives historiques des services de sécurité de l'Etat (ABTL), près de 10.000 personnes ont demandé l'accès à des documents complémentaires au cours de la seule première semaine, soit autant que durant quatre années habituellement.

Parmi elles figure Hajnalka, qui a découvert avec stupeur le nom de son père décédé dans la liste.

"La possibilité qu'il ait été un informateur du régime communiste a brutalement remis en question l'image que j'ai toujours eue de lui", confie cette quinquagénaire qui préfère taire son nom de famille.

"Mais, cela explique peut-être aussi certaines ruptures et certains dérapages dans sa vie qui étaient toujours restés mystérieux", ajoute-t-elle.

Ignorant si des documents permettant d'éclaircir son rôle existent encore, elle regrette que les conséquences de cette divulgation pour les familles n'aient guère été prises en compte.

"Catharsis"

Depuis la chute du communisme, plusieurs tentatives d'ouvrir complètement les archives ont échoué, ce que les critiques ont attribué à la réticence des gouvernements successifs à prendre le risque de compromettre certaines figures politiques.

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar à Budapest en Hongrie le 4 novembre 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

L'ouverture des dossiers figurait parmi les promesses de campagne du Premier ministre conservateur Peter Magyar, arrivé au pouvoir en mai.

Des détracteurs estiment toutefois que sa mise en oeuvre a été précipitée et mal préparée. Plusieurs erreurs ont alimenté ces critiques.

Sandor Lezsak, ancien vice-président du Parlement, figure marquante de la transition démocratique et allié de l'ex-dirigeant nationaliste Viktor Orban, a ainsi été identifié à tort comme informateur, tout comme 164 autres personnes qui étaient en réalité des victimes de la surveillance d'Etat.

Le directeur des archives, Gergo Bendeguz Cseh, a présenté ses excuses et proposé sa démission, et Peter Magyar a également présenté ses excuses.

Pour Gabor Demszky, 74 ans, autre personnalité majeure de la transition démocratique, cette publication constitue néanmoins un "pas dans la bonne direction".

"Tant que ces archives n'étaient pas publiques, chacun pouvait prétendre qu'il n'avait jamais dénoncé personne", souligne auprès de l'AFP l'ancien maire libéral de Budapest.

Le sociologue Mate Zombory, de l'université ELTE, estime qu'il est trop tard pour espérer un "grand règlement de comptes" national. "Mais si cela déclenche un processus par lequel les gens explorent leur histoire familiale et leur environnement social immédiat plutôt que de grands gestes publics et des excuses, ce sera déjà précieux", juge-t-il.

Pour Jozsef, la publication des dossiers est douloureuse, mais nécessaire.

"La société a besoin de ce genre de catharsis," dit-il.