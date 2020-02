Ce Paris est mort de trouille

"T'as voulu voir Mbappé et on a vu Håland !" Rien de tel que Jacques Brel pour résumer le ratage quasi complet du PSG battu hier soir à Dortmund (2-1). Rien n'est perdu. Mais au moment du coup d'envoi du match retour le 11 mars, Paris partira éliminé. Pas vraiment le scénario prévu au moment du tirage.

Thomas tout seul

PSG : Paris Sans Grinta

Allons à l'essentiel : ce Paris est mort de trouille. En dénonçant un climat de "négativité" autour du club il y a dix jours, Leonardo avait fait l'aveu implicite et imprudent d'une forte pression qui y régnait avant le rendez-vous allemand des 8de finale. Dont acte ! En abandonnant son 4-4-2 pour un 3-4-3 frileux, dont on reparlera plus loin, Tuchel avait mis certaines ambitions de côté et tablé sur "". Raté ! Après le match, "TT" a lâché le morceau : "". Et Neymar a enfoncé le clou : "". La trouille, encore et toujours ! À Paris, elle mazoute les esprits. Avant, les échecs en quarts de C1 reflétaient une peur des demies et maintenant la fébrilité devient inhibante dès les 8, suite aux désillusions récentes (remontada, reMUtada). Sur le plan mental, Paris n'avance pas. La qualification espérée au match retour devrait sûrement agir comme un exorcisme.Pour l'aspect global, toujours, ce PSG paie une indolence coupable pointée régulièrement depuis des semaines, notamment en L1. Les trop nombreuses approximations techniques dans le contenu et les chutes de tension pendant les rencontres (le 4-2 face à l'OL, le 3-3 face à l'AS Monaco ou le 4-4 à Amiens) révélaient une suffisance, une gestion mal maîtrisée, qui préparent mal aux gros chocs européens. Hier soir, Paris l'a payé cash. Et qu'on ne parle plus de la faible opposition en L1 qui pénalise le club parisien : en 2017, année de la remontada, Paris avait eu à faire à un gros Monaco et l'Ajax qui se balade en Eredivisie sait pourtant maintenir un haut niveau de compétitivité en coupes d'Europe... En phase de poule, on avait aussi fustigé la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com