Ce nouveau fonctionnement des distributeurs automatiques de billets qui va intéresser les Français

A l'heure où la suppression de certains distributeurs automatiques de billets va impacter le maillage territorial des points de retrait en cash, quatre grandes banques françaises se sont associées pour continuer à assurer le service pour leurs clients respectifs, en mutualisant les coûts globaux. Cette opération de mise en commun des distributeurs va concerner un tiers du parc existant, soit 15.000 machines qui feront l'objet d'un arbitrage particulier.

Panorama actuel des distributeurs automatiques de billets en France

Selon le groupement des cartes bancaires CB, le nombre de retraits dans les distributeurs a diminué de près de 23% en 2020. Le territoire totalise actuellement 48.000 distributeurs automatiques implantés, mis en service et exploités par les enseignes bancaires (1).

Quatre grandes banques françaises (BNP Paribas, Crédit mutuel Alliance, CIC et Société Générale) ont annoncé il y a peu qu'elles allaient mutualiser d'ici 2025 leurs 15.000 distributeurs automatiques de billets (DAB), aujourd'hui gérés jusqu'alors en propre, en créant ensemble une structure dédiée et une marque commune intitulée «Cash Services».

Les raisons de ce changement de paradigme sont multiples :

Hausse de la dématérialisation des paiements et des usages bancaires digitaux : en février 2022, dans le classement des moyens de paiement préférés des Français, 68% citent la carte bancaire sans contact et 63% d'entre eux la carte bancaire avec saisie. (2)

Relèvement du plafond de paiement sans contact à 50 euros depuis mai 2020

Souhait des banques de rationaliser leur parc d'automates assez dispersé et moins crucial du fait de la baisse d'utilisation des espèces

Besoin de renforcer la sécurité des points d'accès aux espèces, cibles de nouvelles formes de braquages, tel le «jackpotting». (3)

Le saviez-vous ? A ce nombre d'unités bancaires viennent s'ajouter les 25.145 autres points de distribution assurés par les commerces habilités. En effet, la Banque de France souhaite continuer à afficher un nombre de DAB relativement stable au niveau national : encore 94,8% des Français sont situés à moins de 10 minutes en voiture d'un DAB (4). Ainsi, d'autres points relais sont créés en parallèle pour permettre le retrait facile d'espèces par les habitants de certaines communes. (5)

Quand doit avoir lieu la mutualisation des distrivbuteurs de billets ?

L'ampleur de la réduction du nombre d'appareils, consécutive à cette opération de mise en commun du service d'accès au cash, reste à définir, mais des fermetures progressives s'opéreront à partir du dernier trimestre 2023.

Trois conséquences sont d'ores et déjà identifiées :

Les DAB conservés seront des unités aux services étendus pour les clients.

Les zones rurales devraient être épargnées par cette vague de suppressions (6).

La couleur grise de la nouvelle enseigne chapeau fera son apparition sous pavillon neutre «Cash Services» : les clients du réseau des établissements bancaires seront globalement dispensés de frais bancaires pour retraits dits «déplacés».

Moins d'automates pour le retrait d'espèces, un pas en faveur de l'environnement ?

Le principe des distributeurs de billets est de fonctionner 24h/24, d'où une consommation d'électricité et de datas en continu pour transmettre les informations aux serveurs bancaires et enregistrer chacune des opérations. Mécaniquement, l'économie d'énergie et la diminution du bilan carbone de ces unités seront mesurables au sein des banques concernées, grâce à une baisse directe du nombre d'automates en état de fonctionnement.

De plus, pour leur approvisionnement en espèces, les banques proposant ce service font appel à des transporteurs de fonds : le CO2 dégagé par les véhicules pour la collecte et le remplissage des appareils sera directement évité par une baisse substantielle du nombre de rotations.

Enfin, le pari des nouvelles générations de DAB sera d'une part d'être nativement moins énergivores et d'autre part, d'être judicieusement localisées pour servir le plus grand nombre de clients et d'utilisateurs potentiels.

Jean-Michel Servet, professeur honoraire à l'IHEID : « L'énergie dépensée pour l'usage d'une carte de crédit représente 75% de celle d'un paiement en cash. »

Le clin d'œil : une banque en ligne, telle que Boursorama Banque , a fait le choix dans sa stratégie de ne pas se doter d'agences commerciales physiques (et donc de distributeurs automatiques de billets associés), afin de transférer davantage de valeur à ses clients.

Cette action concertée d'optimisation du nombre de DAB de quatre acteurs du secteur bancaire participe à la sauvegarde des points de retraits menacés, à une plus grande maîtrise de la fraude et à une meilleure empreinte carbone. Les Français devraient être gagnants en termes de frais bancaires contenus et de qualité de service maintenue sur le territoire.

