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Ce n'était pas le bon week-end pour jouer un derby à Lens
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 09:32

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Ce n'était pas le bon week-end pour jouer un derby à Lens

Ce n'était pas le bon week-end pour jouer un derby à Lens

Crête et punition. Si les pros du VAFC et du RC Lens ne jouent plus vraiment dans la même cour, la rivalité régionale reste bien présente chez les jeunes.

Ce week-end, les minots valenciennois ont ainsi collé une belle gifle à leurs voisins lensois (4-1), avec en prime une coupe et une célébration iconique offerte par l’un des joueurs.…

AP pour SOFOOT.com

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