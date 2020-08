Ce n'est qu'un Howe revoir

Douze ans après son arrivée sur le banc de Bournemouth, Eddie Howe a quitté dimanche ses fonctions, au terme d'une saison ratée, soldée par une relégation en deuxième division. Pas de quoi ternir le bilan d'un entraîneur parvenu à donner des airs de Football Manager au Royaume d'Angleterre en menant son club de toujours de la D4 à la Premier League en un peu plus de dix ans.

Too small to win

A l'échelle d'une vie, un quart de siècle représente beaucoup. Alors pour Eddie Howe, 42 ans seulement, ce genre de durée donne le vertige. 25, c'est en effet le nombre d'années que l'Anglais a donné au total à son club de presque toujours, cette formation de Bournemouth qu'il a représentée 311 fois en tant que joueur et dirigée à 414 reprises comme entraîneur. Une histoire au long cours qui s'est achevée de façon abrupte, dimanche. ", a affirmé Neill Blake, directeur exécutif du club dans le communiqué qui annonce le divorce." De fait, parti du fin fond de la quatrième division anglaise en 2008, Eddie Howe a réussi l'exploit de mener lesà la Premier League en moins de dix ans et de les y maintenir pendant cinq années. Mais toutes les histoires ne se finissent pas forcément bien, et c'est sur une page terne, une relégation en D2, que s'est conclue celle qui unissait le club et son entraîneur. Tant pis, les souvenirs restent. Et ils sont magnifiques.Le départ de l'entraîneur britannique trouve bien sûr sa source dans la relégation desen deuxième division, au terme d'un exercice raté, conclu à la dix-huitième place du championnat et plombé par un bilan de 22 défaites en 38 matchs. En cause, un recrutement défaillant après des années de bonnes pioches, puisque les recrues phares des derniers mercatos, que ce soit Jordon Ibe, Jefferson Lerma ou Dominic Solanke ne se sont pas montrés à la hauteur des espérances. Les blessures, aussi, puisque des tauliers tels que Charlie Daniels et des jeunes comme David Brooks ont cruellement manqué. Parfois tenu pour responsable, Eddie How a été durement critiqué ces derniers jours par des observateurs zélés. ", a tancé Stan Collymore dans les colonnes du Mirror.