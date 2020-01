"Ce n'est pas un gadget" : Laurent Berger défend son idée de conférence de financement sur la réforme des retraites

Toujours vent debout contre la mesure de "l'âge pivot", le secrétaire général de la CFDT estime que la question du financement du nouveau régime de retraites doit se traiter "dans un cadre plus apaisé", et "pas avec une mesure injuste et très contestée".

Laurent Berger, à Paris, le 11 décembre 2019 ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Pour la CFDT, c'est non!": Laurent Berger, le secrétaire général du premier syndicat français, a réaffirmé jeudi 9 janvier dans un entretien son opposition à l'âge pivot. Cette prise de parole intervient à la veille d'une multilatérale sur la "conférence de financement" organisée à Matignon. Le Premier ministre Edouard Philippe a lui-même qualifié cette nouvelle réunion de "bonne idée". Quant au leader de la CFDT, il s'agit avant tout ne pas "déserter les discussions".

"C'est pas du tout monté de toutes pièces"

"On s'est demandé comment on sort (de cette crise, ndlr), (on s'est dit) qu'il fallait redonner de la perspective avec cette conférence de financement. Ce n'est pas un gadget. Comment on finance le système universel sur le long terme? Comment on finance les transitions, les mesures nouvelles? Quelle nécessité d'équilibre?", résume Laurent Berger. Selon lui, le projet de réforme du gouvernement contient un "pêché originel" : "le mélange d'une réforme de fond d'évolution vers un système universel et d'une réforme 'paramétrique' avec des mesures budgétaires".

Il assure toutefois ne pas avoir dégagé cette idée en concertation avec l'exécutif. "C'est pas du tout monté de toutes pièces. C'est un travail interne à la CFDT, avec les responsables du sujet retraites chez nous. Le procès en 'téléphoné' me fait de plus en plus rigoler. Si c'était 'téléphoné', ce serait bigrement bien joué. A l'heure où je parle, je ne sais pas s'il vont renoncer ou pas à l'âge pivot.