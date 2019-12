«Ce n'est pas rentable ! » : la grève des transports, pas forcément un jackpot pour les taxis et les VTC

Des centaines de kilomètres de bouchons, des courses longues et parfois majorées, une difficulté à honorer les rendez-vous avec les clients. Sur le papier, avec la paralysie des transports, la grève contre la réforme des retraites pourrait bénéficier aux VTC et aux taxis de la région parisienne. Pas si sûr.Oui, il y a bien une forte demande de la part des clients, mais tous les prestataires n'arrivent pas à y répondre. Plusieurs conducteurs nous ont raconté leur quotidien depuis jeudi dernier le début de la grève dans les transports en commun et surtout les embouteillages qui paralysent la capitale et sa région.Malek, 28 ans, chauffeur UberLui a préféré baisser les bras pour la journée. Lorsque nous lui parlons, ce jeudi, ce chauffeur de VTC qui travaille via la plateforme Uber est installé dépité à la table d'un café. Malek a fait les comptes et ils ne sont pas bons. Ce jeudi matin dès 5 heures pourtant, cet habitant d'Argenteuil (Val-d'Oise) était sur le pont, nous raconte-t-il. « Ma première course était pour Orly et j'aurais mis 2h30. Le client m'a rappelé pour me dire qu'il allait rater son avion. J'ai abandonné la course », regrette-il. Pas toujours simple d'être chauffeur Uber par temps de grève (Photo d'illustration). LP/Arnaud Dumontier Problème aussi pour lui : chez Uber, les trajets pour aller chercher un client ne sont pas rémunérés. Avec les temps de courses décuplés par les bouchons, certains déplacements ne valent pas la peine, même si l'entreprise a majoré les tarifs, nous détaille-t-il. « On peut mettre plus de vingt minutes à rejoindre un client en ce moment. Lorsqu'il est à plusieurs kilomètres, déplore-t-il, je n'accepte plus la course ».Question chiffres, le chauffeur assure y perdre durant cette grève. Celui qui dit gagner entre 250 et 300 euros en 9 heures de travail « les jours où ça marche bien », mettrait 14 heures ces derniers temps à atteindre son score ...