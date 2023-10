« Ce n’est pas parce que Fagioli gagne beaucoup d’argent qu’il n’est pas malade »

La descente aux enfers du milieu de la Juve Nicolò Fagioli, addict aux paris sportifs, a mis en lumière un fléau qui touche même des sportifs de haut niveau. Pourquoi et comment ? Décryptage.

« Au début, un footballeur, qui a beaucoup de temps libre, finit par essayer le frisson du pari pour vaincre l’ennui. Avec le temps, cela devient une obsession. J’ai commencé à parier à Tirrenia lors d’un rassemblement des Espoirs, pour m’amuser. Mais je me suis ensuite retrouvé dans une situation de stress causée par les dettes. » Cette semaine, devant le procureur de la Fédération Giuseppe Chiné, le milieu de la Juve Nicolò Fagioli (22 ans) s’est confié sur son addiction aux paris sportifs, dans laquelle il a plongé avec la complicité de son partenaire de sélection Sandro Tonali, qu’il alimentait sur d’obscures sites illégaux et qui lui a causé de nombreuses dettes (avec un pic à trois millions d’euros) et qui vient de lui coûter une suspension des terrains pour sept mois. Quasiment un moindre mal : comme en France, l’article 24 du code de la justice sportive de la Fédération italienne (FIGC) proscrit à un joueur professionnel de parier sur des matches de football.

Son témoignage est glaçant : « Quand j’étais à la Cremonese, ma mère m’a conseillé d’aller me faire soigner. J’y suis allé plusieurs fois mais j’ai eu la sensation que je pouvais m’en passer. Je jouais de manière compulsive devant la télé sur tous les événements sportifs que je regardais, y compris le foot… La nuit, je ne dormais plus. Plus le temps passait, plus ma dette devenait une obsession et plus l’argent que je devais ne cessait d’augmenter, je pensais seulement à jouer pour tenter de récupérer le tout. On me disait : “On va te casser les jambes si tu ne rembourses pas ce que tu dois” . L’argent que je gagnais servait uniquement à réduire ce que je devais à ces plateformes. » Oui, la dépendance aux paris sportifs existe. Et oui, les footballeurs peuvent eux aussi tomber dedans.…

Propos de Laurent Karila recueillis par JB, ceux d'Isabelle Falque-Pierrotin et Frédéric Guerchoun tirés de l'article « Ici, c'est paris » dans So Foot n°184 (mars 2021)

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com