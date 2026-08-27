« Ce mec est incroyable » : Mourinho est fan de Mbappé

José Mourinho a beau être réputé pour distribuer les tacles, il sait aussi faire les yeux doux à certains. Ce mercredi soir, après la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad (4-1), le Portugais n’avait ainsi que des mots doux pour Kylian Mbappé, auteur d’un triplé . Une prestation qui a visiblement retourné son entraîneur.

« Je n’aime pas parler des performances individuelles, mais ce que Kylian a fait, c’est fou » , a lâché Mourinho en zone mixte. Le Mou n’a pas lésiné sur les compliments : « Il a montré sa capacité de marquer, de créer. Quand l’équipe a plus de mal, il est capable de décrocher pour combiner avec Vinicius ou Jude (Bellingham) , faire gagner des mètres et apporter du danger. Il a fait un match incroyable. » …

AC pour SOFOOT.com