« Ce match nul est un mal pour un bien », assure Paulo Fonseca
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 09:14

« Ce match nul est un mal pour un bien », assure Paulo Fonseca

« Ce match nul est un mal pour un bien », assure Paulo Fonseca

La positive attitude. Malgré la série en championnat de trois matchs sans victoire et l’élimination en Coupe de France face à Lens (2-2, 4 TAB 5), Paulo Fonseca tient à tempérer la déception .

La Ligue Europa comme salut

Si il ne voulait pas parler après la défaite lors de l’Olympico, le technicien lyonnais s’est montré beaucoup plus affuble face aux journalistes dimanche soir après le match nul face au Paris FC (1-1). « Ce match nul n’est pas bon. Nous voulions l’emporter. Mais nous devons comprendre les circonstances du moment et les solutions que nous avons. Et rester positifs. Nous sommes encore en bonne position au classement. Nous avons un match important à disputer en Ligue Europa (jeudi à Vigo) . Nous devons récupérer des joueurs blessés importants pour nous. Il y a de la fatigue pour ceux qui ont joué ces derniers jours », assure-t-il.…

LB pour SOFOOT.com

