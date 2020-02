Ce lourd tribut payé par les chrétiens du Burkina Faso

Dans la journée de dimanche, « un groupe armé terroriste » a fait irruption dans le village de Pansi, dans la province de Yagha (nord-est), et « a attaqué les paisibles populations de la localité après les avoir bien identifiées et séparées des non-résidents », a écrit le colonel Kaboré dans un communiqué transmis à l'AFP. Le précédent bilan de sources de sécurité, qui faisait état d'au moins 10 tués dans cette attaque djihadiste présumée au moment du culte dominical, est donc revu à la hausse. On dénombre désormais 24 morts et 18 blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les groupes djihadistes sont pointés du doigt.Une attaque à l'heure du culte« Les blessés ont été évacués à Sebba et Dori pour des soins appropriés et les personnes décédées portées en terre le même jour par les survivants, aidés spontanément par les habitants des villages voisins », a ajouté le gouverneur. « Des recherches sont en cours pour retrouver les personnes enlevées », a-t-il ajouté. L'attaque de Pansi intervient quelques jours après celle perpétrée dans la localité voisine de Sebba. Le 10 février, un groupe armé avait fait irruption dans la ville, capitale de la province, avant d'enlever sept personnes au domicile d'un pasteur. Trois jours plus tard, cinq de ces personnes, dont le pasteur, étaient retrouvées mortes, les deux autres, des femmes, étant saines et sauves, selon le gouverneur de...