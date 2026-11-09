Ce joueur du PSG déclare officiellement sa candidature à l'élection présidentielle

Le pays est sauvé ! C’est la nouvelle de ce lundi 9 novembre dans le monde du sport. Après cinq titres olympiques, Teddy Riner vise désormais l’Élysée . Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux et annoncée au Parisien , le judoka du PSG, a déclaré à 37 ans sa candidature à la présidentielle de 2027 « pour relever la France » . Veste sombre, chemise blanche, bibliothèque en fond et mains jointes : la mise en scène a tout d’un discours présidentiel. Le Guadeloupéen se dit « ni de droite ni de gauche » , angoissé de « la montée des extrêmes » lui qui dénonçait directement l’extrême-droite sur le plateau de Stade 2 en septembre dernier même s’il fait partie de ces gens

« Si les Français m’y autorisent »

Pas de panique pour les amateurs de tatamis : Riner, dont le dernier combat remonte aux JO de Paris 2024, ne raccroche pas le kimono. Il se verrait même en « président-combattant » à Los Angeles en 2028, « si la fonction me le permet et si les Français m’y autorisent » . Ça fait deux conditions : être président et aller en finale. …

LT pour SOFOOT.com