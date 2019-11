Ce casque gonflable pour trottinettes électriques veut sauver des vies

Il n'est toujours pas obligatoire mais vivement conseillé dans la jungle urbaine. Le casque de protection pour cycliste, comme pour les « riders » de trottinettes électriques, représente un marché gigantesque pour les fabricants. À condition de le rendre pratique et accessible.

La start-up Bumpair croit avoir trouvé la bonne solution afin d'inciter les usagers à porter un casque et éviter des accidents parfois mortels notamment lors des courts trajets en trottinette partagée et en libre-service.

Son avantage ? « Comme il est gonflable, il a l'encombrement d'un étui à lunettes une fois qu'il est plié, son boîtier se fixe donc facilement sur un guidon », explique Thomas Pandraud, jeune patron et cofondateur de Bumpair.

Moins de 100 grammes

Lors de la démonstration de la technologie, le casque en élasthanne se gonfle grâce à une petite bonbonne d'air comprimé fixée à la trottinette.

Son poids surprend avec 91 g sur la balance contre 200 g pour un casque de cycliste renforcé. Malgré sa légèreté, il offre une protection similaire, assure la start-up basée à Strasbourg et Paris, qui met en avant la certification à la norme européenne CE EN1078 qui valide les casques de VTT.

« C'est le volume d'air qui vient amortir le choc potentiel, le casque se déforme en protégeant le cerveau », assure Thomas Pandraud. Après un an et demi de recherches et une centaine de prototypes réalisés à la main, le Bumpair a passé toute une série de crashs tests en laboratoire en juin dernier.

VIDEO. Bumpair : le casque gonflable pour trottinettes

Discussion avec les opérateurs des services de location

En pleine discussion avec tous les opérateurs des services de location, la jeune pousse a finalisé le dernier prototype et le fait tester en ce moment à des volontaires avant de lancer une production à grande échelle.

Dans sa version finale, le casque se dégonflera avec une aiguille et se ...