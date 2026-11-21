Les bureaux de l'entrepôt du détaillant en ligne français Cdiscount, le 7 février 2019 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / GEORGES GOBET )

Cdiscount va proposer des conditions préférentielles aux entreprises vendant des produits Made in France, ont annoncé samedi à l'AFP le site de commerce en ligne et le cabinet du ministre du Commerce Serge Papin en amont du sommet Choose France édition France, qui se tient lundi.

Pour les six premiers mois suivant leur inscription sur la place de marché Cdiscount, ces entreprises bénéficieront de la gratuité de l'abonnement, normalement fixé à 39,99 euros (hors taxe) par mois ainsi que d'une réduction de 50 % des commissions prélevées sur leurs ventes (situées entre 10 et 20 % en fonction du type de produit).

L'entreprise s'engage également à accompagner ces fabricants pendant ces six mois et à "valoriser" les produits Made in France lors d'opérations commerciales.

"L'intérêt, c'est que ça va permettre aux Français de découvrir ces produits plus facilement et à ces marques-là de trouver des débouchés supplémentaires", a déclaré à l'AFP Thomas Métivier, PDG de Cdiscount, entreprise française créée en 1998 à Bordeaux et qui fait partie du groupe Plesio (ex-Casino).

Sur son site, qui accueille 16 millions de visiteurs uniques par mois, les produits fabriqués en France font l'objet d'une étiquette "Made in France" et sont catégorisés offre "plus responsable".

L'entreprise a recensé 370.000 produits Made in France vendus en 2026 sur les 20 millions de références proposées sur le site.

"A mon avis on a largement la capacité à doubler l'activité qu'on fait en Made in France", estime Thomas Métivier.

Au-delà des "grands acteurs" français déjà référencés sur le site, "un des challenges qu'on a, c'est d'aller accompagner et d'offrir des débouchés à des acteurs qui sont plus petits ou pour qui la distribution +B to C+ [de l'entreprise au particulier, NDLR] traditionnelle n'est pas forcément un levier habituel de vente", ajoute le PDG.

Cette annonce "a un caractère très particulier parce que là où vous avez des annonces sur des outils de production, sur des investissements en matière d'usine, etc. là, on est sur un chaînon extrêmement important du Made in France, qui est sa commercialisation, sa mise sur le marché et sa promotion auprès des consommateurs", assure de son côté l'entourage du ministre du Commerce Serge Papin.

Le ministère entend servir d'"intermédiaire" entre le label "Origine France Garantie" et la plateforme.

Grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, Choose France va célébrer lundi les entreprises tricolores qui investissent dans le pays dans tous les secteurs et les territoires lors de cette deuxième "édition France".