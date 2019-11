Caveau de Montaigne à Bordeaux : le corps est «probablement» celui du philosophe

Un an après la découverte du caveau de Michel de Montaigne dans une cave du Musée d'Aquitaine à Bordeaux, l'équipe d'archéologues et de scientifiques a ouvert ce mercredi le cercueil qui pourrait être celui du philosophe mort en 1592. Mais le mystère est encore loin d'être élucidé...« Nous avons procédé en deux phases. D'abord l'ouverture du tombeau lundi puis celle du cercueil le lendemain », explique Hélène Réveillas, coordinatrice des fouilles. « En ouvrant le cercueil, nous avons été extrêmement surpris de mettre à jour un deuxième cercueil en plomb, parfaitement conservé malgré le temps. Celui-ci n'est pas encore ouvert mais nous avons pu observer par une petite fissure un squelette plutôt de petite taille. Nous avons vécu alors un moment intense, même si personne ne peut encore dire s'il s'agit des restes de Michel de Montaigne. »Une prudence un peu moins affichée ce mercredi après-midi du côté de Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine, qui présentait les premiers résultats de la fouille archéologique toujours en cours sur le « tombeau présumé » de l'écrivain. « Nous sommes probablement en présence du corps de Michel de Montaigne », s'est-il enthousiasmé.Un cylindre en plomb pourrait contenir le parchemin d'inhumationFabien Robert, maire adjoint chargé de la Culture à la ville de Bordeaux, avoue lui aussi se passionner pour cette affaire qui ressemble à une véritable enquête policière. « Quand j'ai vu toute l'équipe harnachée comme dans un épisode des Experts, je me suis dit que rien n'est laissé au hasard. Mais l'enjeu est de taille. S'il s'agit bel et bien de celui qui fut maire de la ville entre 1581 et 1585, Bordeaux fera en sorte de lui offrit une sépulture à la hauteur de son génie littéraire. »Dans cette deuxième phase de ce que l'on peut désormais appeler l'opération Montaigne, un crâne humain a également été découvert et un ...