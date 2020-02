Cavani, deux cent pur-sang

La blessure de Thiago Silva, les sifflets envers Thomas Tuchel, les trois buts encaissés, le carton rouge de Neymar, la couleur du caleçon de Papus Camara... Même en gagnant (4-3) contre Bordeaux, rien ne va vraiment à Paris. Sauf une chose : dans un monde parallèle, à l'abri des remous, Edinson Cavani a marqué son 200e but avec le PSG.

Edi Goldman

Quand les bonnes nouvelles tombent en troupe, croyez-le ou non, elles le font en général par deux cent. Exemple récent sur Ouest-France : "", pour cette seule journée de dimanche. Le Télégramme : "", dont "". Le Républicain Lorrain : "", et cette précision d'importance, "En fouillant un peu plus loin, la dernière occurrence du chiffre sacré avec le football date du samedi 22 février, sur France Bleu Loire Océan : "". Pas forcément la meilleure des nouvelles, d'une part pour les huit poteaux cassés du stade Alain Burban de La Baule-Escoublac, d'une autre pour le chauffard, "", d'après le policier déféré sur place. Bref, autre endroit, autre K.O : Edinson Cavani a marqué son Parc des Princes son 200but sous le maillot du PSG, et l'on se dit qu'il fallait bien cela pour améliorer le référencement sur Google.Paraît-il qu'il faut le célébrer tout comme, pour les anniversaires de mariage, Monsieur achète toujours un plus gros bouquet lorsqu'il s'agit d'un multiple de 10. Alors voilà, au coeur d'une saison qui l'a, pour l'instant, vu tenir le rôle du vieillard qu'il faut chouchouter avant qu'il ne célèbre son dernier repas, le Matador n'avait plus que cela pour faire briller ses cheveux blancs : marquer son 200but avec Paris. Au-delà de l'exploit, que même Thomas Tuchel - sifflé à l'annonce de la composition des équipes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com