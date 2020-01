Cavale de Carlos Ghosn : son avocat japonais avoue comprendre son geste

Six jours après que Carlos Ghosn a fui le Japon pour le Liban, un de ses avocats japonais a confié samedi qu'il comprenait son geste dans le contexte judiciaire nippon. « J'ai d'abord été en proie à une forte colère. Je me sentais trahi », a écrit Takashi Takano sur son blog, assurant qu'il n'avait rien su des plans de fuite de son client.« Mais la colère a cédé la place à autre chose quand je me suis rappelé comment il était traité par le système judiciaire du pays », a-t-il ajouté. « Je peux facilement imaginer que, si d'autres personnes avec des moyens financiers, des relations et la capacité d'agir vivaient la même expérience, elles feraient la même chose ou du moins l'envisageraient », a-t-il conclu. LIRE AUSSI > Affaire Carlos Ghosn : les faits d'armes d'Anne Méaux, « papesse » de la communicationSamedi, déjà, l'avocat principal de Carlos Ghosn au Japon, Junichiro Hironaka, avait estimé devant la presse que les sévères conditions de sa liberté sous caution avaient pu le décider à quitter le pays. Il avait déjà déclaré mardi comprendre le ressenti de son client à l'égard de la justice japonaise, tout en jugeant « inexcusable » sa fuite. Junichiro Hironaka, le principal avocat japonais de Carlos Ghosn, le 4 janvier 2020/AFP Mardi, l'ancien patron de Renault-Nissan avait déclaré qu'en quittant le Japon, il ne se sentait plus « l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'Homme sont bafoués ». Depuis, il a clamé avoir organisé seul sa fuite, dédouanant ainsi sa famille, soupçonnée d'avoir monté cette opération complexe.Depuis des années, des organisations de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International, critiquent le système judiciaire nippon, l'estimant basé sur la répétition des interrogatoires pour que l'accusé ...