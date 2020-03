Cauchemar à Séville !

Ce soir, la France s'est inclinée 3-3 et 5 TAB à 4 face à la RFA en demi-finale du Mondial. Les Bleus sont passés à deux doigts de leur première finale de Coupe du monde. Ils menaient 3-1 au début de la prolongation, puis se sont faits rattraper par les Allemands. C'est terrible.

France 3-3 (4 TAB 5) RFA

Match de légende ? On s'en fout... Quel jour on est, d'abord ? Il faisait encore jour quand ça a commencé à 21 heures et là c'est la nuit totale. La nuit noire. Le match a duré presque trois heures. On est peut-être déjà vendredi. Impossible d'aller dormir. Le cauchemar va revenir... Italie-Allemagne en finale, alors qu'on s'était imaginé un peu avant un France-Brésil avec les deux plus belles équipes du tournoi... Cet aprem, les Italiens ont logiquement battu la Pologne 2-0 grâce à un doublé de Paolo Rossi. Italie-Allemagne en finale ! Impossible d'aller dormir. Le cauchemar va revenir... Hrubesch qui danse après le dernier tir au but. Insoutenable... Schumacher qui défonce Battiston et qui ne prend même pas un jaune ! Même pas un péno, alors qu'il y avait faute dans la surface. Et l'arbitre hollandais qui plaisante avec lui pendant les tirs au but ! Ecœurant... Sans compter toutes les fautes allemandes jamais sifflées par ce Mr Corver qui n'a sorti qu'un avertissement à la RFA (Bernd Förster) alors que Genghini et Giresse en ont pris un chacun. On comprend mieux le petit conseil amical de Franz Beckenbauer aux joueurs de laet à leur entraîneur Jupp Derwall avant cette demie : "". Impossible d'aller dormir. Le cauchemar va revenir...C'est quand donc que tout s'est joué ? Sur le missile d'Amoros sur la barre transversale à la 90e, alors qu'on était à 1-& ? C'était ça le signe du destin qui annonçait que de toute façon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com