Catholicisme : la messe se féminise

Après 17 ans de travail, le missel romain, livre qui rassemble les prières à l'usage des prêtres et des fidèles de la foi catholique, a une nouvelle traduction. Le nouveau texte accorde notamment une plus grande place aux femmes, explique La Croix. Des changements qui seront progressivement mis en application à partir du 29 novembre 2020, premier dimanche de l'Avent.En 2001, avec le « Liturgiam authenticam », Jean-Paul II affirme la volonté d'une plus grande fidélité au latin dans la traduction du missel romain. L'année suivante, le travail commence, rassemblant experts et évêques pour donner naissance à une nouvelle version du document liturgique. Parmi les principaux changements, on notera le remplacement du mot « frère » par « frères et s?urs » dans la prière du Confiteor, « Je confesse à Dieu ». Il ne faudra plus dire « je reconnais devant mes frères que j'ai péché », mais « je reconnais devant vous, frères et s?urs, que j'ai péché ». Une féminisation qui se retrouve aussi dans la Prière eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, où l'on parlera désormais des « serviteurs » et « servantes ». Des modifications qui constituent un changement par rapport à la version originale, mais correspondent à la version latine, précise Bernadette Mélois, directrice du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des évêques de France, interrogée par le quotidien...