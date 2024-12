Catherine Vautrin récupère un grand ministère du Travail et de la Santé

Catherine Vautrin le 7 novembre 2024 au Havre ( AFP / Lou BENOIST )

La ministre sortante Catherine Vautrin, sarkozyste issue de la droite "libérale et sociale", renoue avec un grand ministère élargi au Travail, la Santé, les Solidarités et la Famille qu'elle avait déjà dirigé il y a près d'un an.

Rompue aux arcanes du pouvoir, cette ex-chiraquienne de 64 ans avait occupé un poste quasiment similaire de janvier à septembre avant de prendre le portefeuille des Territoires sous le gouvernement Barnier.

A la tête du grand ministère du gouvernement Attal, elle avait notamment porté en première ligne le projet de loi fin de vie, dont l'examen a été stoppé net à l'Assemblée par la dissolution en juin.

Elle avait aussi défendu une réforme de l'assurance chômage, dénoncée comme violente par les syndicats qui ont finalement repris la main sur le sujet.

Désormais membre de Renaissance - elle était présente au Conseil national du parti début décembre -, l'élue de la Marne avait rejoint le gouvernement début 2024, deux ans après le fameux épisode qui lui avait valu d'être débranchée de Matignon, au profit d'Elisabeth Borne, sous la pression des macronistes qui dénonçaient sa participation à la mobilisation contre le mariage pour tous.

De retour sur le grand portefeuille qui avait été imaginé pour elle dans le gouvernement Attal, elle retrouvera des interlocuteurs échaudés. Dès le départ, les syndicats s'étaient montrés dubitatifs sur son ministère élargi.

Nommée fin septembre à la tête d'un grand ministère du "Partenariat avec les territoires", Catherine Vautrin faisait figure de fidèle soldat du gouvernement Barnier.

Lors de ses déplacements, elle s'est employée à convaincre les associations d'élus du bien-fondé des cinq milliards d'euros d'économies prévues pour les collectivités en 2025, alertant notamment sur une dette qui deviendrait incontrôlable et mettrait en danger la souveraineté du pays.

Après des semaines d'arbitrage, Mme Vautrin a finalement annoncé fin novembre que la moitié des départements serait exonérée de prélèvements sur recettes.

Auparavant, elle a occupé plusieurs postes gouvernementaux sous la présidence de Jacques Chirac: secrétaire d'Etat à l'Intégration (2004), aux Personnes âgées (2004-2005), puis ministre déléguée à la Cohésion sociale (2005-2007).

Catherine Vautrin le 11 décembre 2024 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"Elle a un parcours complet de parlementaire, de membre du gouvernement, d'élue locale. Elle a un tempérament et une autorité naturelle", avait souligné l'un de ses proches, le maire LR de Meaux Jean-François Copé.

"Je la trouve très forte", appuie un cadre macroniste. "Les partenaires l’aiment bien, elle fait un vrai travail de terrain, elle passe très bien avec les gens", argumente-t-il.

Issue de LR, cette élue a rallié le macronisme début 2022. Au soir de la réélection d'Emmanuel Macron, celle qui place le "général de Gaulle, le président Chirac et Simone Veil" dans son "panthéon personnel", avait salué "une excellente nouvelle pour la France et l'Europe".

Députée de la Marne à plusieurs reprises entre 2002 et 2017, Catherine Vautrin fut aussi vice-présidente de l'Assemblée.

En 2012 et 2013, elle prend part aux manifestations contre le mariage homosexuel et combat la loi Taubira à l'Assemblée, un engagement qui fait grincer des dents en Macronie, malgré des précédents comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Battue lors des législatives de 2017 par une élue du parti présidentiel, elle se concentrait depuis sur la présidence du Grand Reims, où elle officie depuis 2014.

Catherine Vautrin a aussi eu affaire avec la justice.

Elle était trésorière de l'UMP (devenu LR), lorsqu'a éclaté l'affaire Bygmalion sur les comptes de campagne pour l'élection présidentielle du candidat Sarkozy. Elle a toutefois été blanchie en 2015 par un non-lieu.

En 2016, elle soutient Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite et devient sa porte-parole. L'ex-chef de l'Etat perd au détriment de François Fillon, englué dans les affaires, et qu'elle finit par lâcher en 2017.

Avec une quinzaine d'autres élus, elle signe alors une tribune pour lui demander de se retirer de la course à l'Elysée, estimant qu'"un pacte moral a été rompu" avec les soupçons d'emploi fictif de son épouse.

Titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, Catherine Vautrin a notamment travaillé comme directrice marketing dans le groupe d'assurance santé américain Cigna, en France et à la direction Europe.