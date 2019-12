Catherine Robert : « Pitié pour Faustine, Cosette... Chris et Gwada, fonctionnaires d'un Etat défaillant... »

Catherine Robert, professeur de philosophie au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers« Le film de Ladj Ly, Les Misérables emprunte son titre au roman de Victor Hugo, dont on oublie souvent un peu vite qu'il dépeint non pas les pauvres, mais, au sens premier de l'adjectif qui qualifie tous ses personnages, ceux qui sont dignes de pitié. Pitié pour Cosette, pour Fantine, pour Gavroche, mais pitié aussi pour les époux Thénardier et pitié pour Javert, fils d'une tireuse de cartes, inspecteur de police et fervent défenseur de la loi. Il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohèmes dont il était, écrit Hugo qui ne fait pas seulement du policier l'ennemi des misérables, mais un des leurs.Tels sont les trois baqueux imaginés par Ladj Ly : il suffit de quelques scènes pour s'en convaincre. Rentrés chez eux, ils n'ont que la force de sombrer dans leur canapé ou la faiblesse de pleurer devant leur mère. Stéphane, Chris et Gwada sont fonctionnaires d'un Etat défaillant, qui, au prétexte qu'il s'affirme en faillite, a progressivement réduit les moyens d'assurer le service public dans de bonnes conditions. Tous les fonctionnaires d'Etat, enseignants, magistrats, médecins et infirmiers, postiers, etc. qui travaillent aujourd'hui dans le délabrement matériel et moral qui afflige les banlieues comme bien d'autres territoires ne peuvent que se reconnaître dans ces trois misérables-là.Devenus, à force de vexations, d'injonctions contradictoires, d'ordres absurdes, de réformes assassines, de budgets avaricieux, les gardes-chiourmes d'une société inégalitaire, ils sont les Javert aveuglés et brutaux d'un ordre injuste, dont les premières victimes sont évidemment les enfants. Sans doute s'accrochent-ils tous au fond de probité qui leur a fait choisir ces métiers du commun, mais ils sont aussi très nombreux à être au ...