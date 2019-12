Catastrophe nucléaire de Fukushima : le Japon veut toujours rejeter l'eau radioactive dans la mer

Neuf ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a une nouvelle fois proposé de libérer progressivement dans l'océan le million de tonnes d'eau radioactive accumulée depuis la catastrophe de la centrale nucléaire à la suite du tsunami.Selon le ministère, cette eau qui provient de la pluie, des nappes souterraines ou utilisée lors de la catastrophe pour éteindre les incendies, accumulée dans près de 1000 réservoirs sur le site de l'usine, pourrait être rejetée sous contrôle dans la mer.« Ce déversement permettrait de la diluer et de la disperser de manière stable », précise le ministère qui a exclu des alternatives comme continuer le stockage dans des réservoirs ou injecter l'eau profondément dans le sol. La décision devrait être prise directement par le Premier ministre Shinzo Abe et Tokyo Electric Power Compagny qui exploite la centrale. Alors que Fukushima se prépare à accueillir des matchs de base-ball pendant les Jeux olympiques d'été l'année prochaine, il est probable que le Premier ministre évitera de rendre sa décision avant cet événement sous peine de s'attirer les foudres des ONG environnementales ou même de certains pays comme la Corée.La filtration pour retirer les molécules radioactivesPendant plusieurs années, la compagnie d'électricité Tepco a affirmé que l'eau était traitée grâce à un puissant système de filtration peu dangereux pour l'environnement et les êtres vivants. Sauf que des analyses ont montré que l'eau était dans les faits beaucoup plus radioactive qu'annoncée... Pour certains fonctionnaires japonais, il suffisait de filtrer à nouveau l'eau avant de la rejeter pour régler le problème.Sauf que le mois dernier, le ministère de l'Économie a reconnu que plus des trois quarts de l'eau stockée à Fukushima contenaient des matières radioactives à des niveaux qui ne sont pas sûrs ...