Castres s'impose dans les derniers instants et file en quart par Hugo Chalmin (iDalgo) Au bout du suspense, le Castres Olympique a décroché vendredi son billet pour les quarts de finale du Challenge européen. À l'occasion de ce qui ressemblait à un huitième de finale, les hommes de Mauricio Reggiardo se sont finalement imposés avec le bonus sur les terres de Worcester. Pourtant, cette dernière rencontre des phases de poule avait très mal débuté pour le CO. Lors des quarante premières minutes, les Castrais subissent la pression de Worcester. L'équipe anglaise mène 20 à 12 à la mi-temps et se dirige vers un 33ème succès à domicile sur les 49 derniers matchs. Au retour des vestiaires, Worcester enfonce le clou avec un nouvel essai pour porter le score à 27-12. Le destin du Castres Olympique semble scellé mais les Occitans se ressaisissent par l'intermédiaire d'un extraordinaire Rory Kockott. Le Franco-sud-africain a été auteur de trois essais, dont un à la 75ème minute pour donner la victoire aux siens, 33 à 27.

