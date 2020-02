Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Castres enfonce Agen Reuters • 16/02/2020 à 14:38









Castres enfonce Agen par Etienne Comte (iDalgo) Le week-end pouvait difficilement plus mal tourner pour le SU Agen. Après avoir hérité de la lanterne rouge, suite au succès du Stade Français contre La Rochelle, les Lot-et-Garonnais recevaient un autre concurrent direct pour le maintien, le Castres Olympique et se sont inclinés (24-43). La première période a été désastreuse pour les troupes de Philippe Sella, avec trois essais castrais avant le retour au vestiaire (6-23 à la pause). En seconde période; les Agenais retrouvent leur rugby. Berdeu et Lamoulie aplatissent avant l'heure de jeu. Le SUA attaque les huit dernières minutes en supériorité numérique et à portée d'essai après le carton jaune reçu par Gérondeau (24-29). Et pourtant, les locaux vont encore s'effondrer. Jegerlhener se met à la faute devant son en-but à la 77e minute et oblige Laurent Cardona à lui infliger un carton jaune et un essai de pénalité. Deux minutes plus tard, Jordaan craque à son tour et commet un plaquage haut, synonyme de carton jaune. A 13 contre 14, Agen concède un ultime essai, signé Laveau, qui parachève la très mauvaise opération au classement : Castres reprend le bonus offensif. Agen reste dernier à deux points de Pau et du Stade Français. Le Castres Olympique fait un bond jusqu'à la 10e place.

