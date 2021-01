Castex vendredi dans l'Essonne pour promouvoir les investissements d'avenir

Jean Castex se rend vendredi à Massy (Essonne) pour présenter le nouveau programme d'investissements d'avenir (PIA), doté de 20 milliards d'euros, qui doit poursuivre la "transformation de la France" en dépit de l'épidémie de coronavirus.

Après avoir annoncé jeudi le maintien des restrictions sanitaires, le chef du gouvernement devrait, selon Matignon, insister sur l'importance de continuer coûte que coûte à investir en "faveur des générations futures".

Sur les 20 milliards d'euros de ce plan sur 2021-2025, 7,5 milliards seront fléchés vers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et 12,5 milliards vers l'hydrogène décarboné, l'enseignement et le numérique, la cybersécurité et le quantique.

Onze milliards sont d'ores et déjà comptabilisés dans le plan de relance de 100 milliards sur deux ans destiné à faire repartir l'économie française.

"L'innovation fait souvent partie des sujets qui sont remisés en période de crise", "il faut continuer à investir dans un contexte où les autres pays à la fois en Europe et dans le monde investissent très fortement sur ces technologies", estime Matignon.

Parmi les secteurs visés, "une alimentation favorable à la santé", des "solutions pour des villes durables et résilientes" ou encore la 5G.

Matignon promet qu'"aucune dépense du plan ne sera défavorable à l'environnement" et qu'"au moins un tiers" des investissements seront en faveur de la transition écologique et énergétique.

Le Premier ministre présentera ce quatrième plan, dont le montant avait été acté en septembre dernier, dans les locaux de l'entreprise Exotrail.

Située à Massy (Essonne), cette start-up développe des systèmes de propulsion électrique pour les petits satellites et a remporté en 2019 un concours financé par le PIA3 qui lui a permis d'embaucher dix personnes.

Lancés en 2010 après la crise économique de 2008, les PIA sont des crédits budgétaires sanctuarisés. Les trois premiers étaient dotés de respectivement de 35 milliards, 12 milliards et 10 milliards d'euros.