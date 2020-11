Castex salue les premiers versements de la prime de solidarité exceptionnelle

Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu vendredi à Cergy-Pontoise pour marquer de sa présence les premiers versements de la prime de solidarité exceptionnelle débloquée par le gouvernement pour soutenir les personnes les plus touchées par la crise.

"En fait, une majorité de gens ne sont pas au courant", a observé le Premier ministre lors d'une visite des locaux de la Caisse d'allocation familiales (CAF) de Cergy-Pontoise, après avoir demandé à plusieurs personnes présentes si elles connaissaient cette aide, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ce dispositif, mis en place pour soutenir les victimes de la crise économique et sociale provoquée par l'épidémie de coronavirus, concerne 4,1 millions de foyers et coûte 1,1 milliard à l'Etat.

Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, le chef du gouvernement a échangé avec des bénéficiaires de cette aide de solidarité exceptionnelle pour les allocataires du RSA et des APL (dont les jeunes de moins 25 ans) qui va de 150 à 450 euros.

Pour les étudiants boursiers, une aide de 150 euros sera aussi versée, mais via les CROUS en décembre.

M. Castex s'est entretenu avec un étudiant au lycée Van Gogh, dont la prime n'est pas arrivée, mais qui souhaite l'utiliser pour "passer le permis" ou "voyager aux Etats-Unis pour perfectionner son anglais".

"Cela m'aide d'avoir cette prime exceptionnelle", a affirmé une agente d'escale en aéroport, mère d'un enfant de trois ans et sans emploi, le secteur aérien étant durement touché par la crise du coronavirus.

Lors d'une table ronde improvisée avec des agents de la CAF, Jean Castex a insisté sur leur rôle pour distribuer les aides et repérer les gens qui "ne se manifestent pas". "Le vent souffle et on a besoin de vous. Ce n'est pas fini cette histoire", a-t-il affirmé.